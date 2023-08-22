張國榮代表作《霸王別姬》30周年 炮製4K數碼修復版定9月底辦香港首映

改編自李碧華同名小說的1993年經典電影《霸王別姬》，不經不覺已面世30年，當年製作費超越港幣三千多萬，由陳凱歌執導，張國榮、張豐毅、鞏俐及葛優主演，曾勇奪十多項國際殊榮，包括美國金球獎最佳外語片，更是迄今唯一榮獲康城影展金棕櫚獎的華語電影，獲《時代》雜誌評為「百大不朽電影」之一，至今仍於全球各地戲院公開放映給影迷觀賞。

門票一律 HK$45

為紀念《霸王別姬》的30周年這個重要日子，出品的湯臣(香港)電影有限公司特別委托海外電影修復專家，依據導演當年的創作意願為電影作出4K數碼修復，盡力還原接近當年公映時的聲畫質素，整個修復過程前後花了接近一年時間。今次《霸王別姬》這個2023年4K數碼修復版得到全球各地院商高度重視，日本當地已於7月底率先放映，之後8月於法國、9月中於多倫多電影節、9月底在北美地區和大家見面，尖沙咀文化中心大劇院亦將舉辦香港首映，日期定在9月30日，屆時會安排兩場放映，分別是下午2時半的的香港首映場和晚上7時半這兩個場次時段，門票一律定價為HK$45，並於9月1日起在城市售票網公開發售。

同時展出 珍貴物品

除電影放映外，湯臣(香港)亦特別借出《霸王別姬》多張國際版的原裝海報和其他珍貴展品，於放映當日在文化中心展出。展覽將在香港首映當天(9月30日)於文化中心2樓大堂(大劇院入口處)舉行，持票觀眾可先睹為快。展覽其後於10月4日至12月30日移師至香港電影資料館一樓大堂免費展出，在銀幕以外延續這部電影的傳奇魅力。電影中男主角張國榮一直認為《覇王別姬》是他從影以來的代表作，今年適逢他逝世20周年，而9月12日也是他的冥壽，令這次9月30日的香港首映來得多重特別意義。