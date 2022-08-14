張國榮探患末期骨癌少年翻hit 郭富城張敬軒曾為病人圓夢

已故巨星張國榮(哥哥)雖已離世多年，但他的事蹟至今仍教人津津樂道。早年有網民在facebook專頁分享了一則來自聯合醫院紀念刊物《一起走過35年》內的故事，入面提到哥哥於1988年低調探訪一名19歲的骨癌男歌迷，之後更每天致電對方打氣。由於哥哥不想探訪一事被指是宣傳，於是要求醫院保守秘密。儘管哥哥身在外地，工作忙到不可開交，但他仍與男歌迷保持聯絡。可惜男歌迷與哥哥的通話只維持了6天，最終與世長辭，而哥哥當年亦送上花圈致哀。 當年護士透過車淑梅主持的港台節目《夢想成真》而找到張國榮，近日文章再度在網上翻hit，車淑梅留言提到哥哥當時是一口答應，是難忘往事。網民因而亦重提郭富城、張敬軒等低調助人的往事。

城城 呼喚昏迷見習騎師 郭富城(城城)在94年曾探望年輕見習騎師林嘉成，當時對方因嚴重交通意外而昏迷。港台前節目主持曾智華早年在專欄詳細描述事件，才令這個隱藏廿多年的秘密曝光。曾智華稱當時醫生表示若能刺激林嘉成的腦細胞，或會有醒來的機會，於是林嘉成的師傅、練馬師伍碧權透過曾智華，再託車淑梅聯絡城城的經理人小美，城城得知事件後一口答應。他漏夜到瑪麗醫院的深切治療部，在昏迷的林嘉成耳邊唱《對你愛不完》，可惜未能喚醒對方。 早年伍碧權受訪時表示，除了找來城城外，也曾找過成龍到醫院為愛徒打氣，但林嘉成始終沒有醒過來。小美其後向傳媒證實這段往事，她表示林嘉成當時有少少反應，遺憾對方最後也沒有醒來。此外，小美又指城城一直默默關心基層，在疫情爆發初期也買了很多物資捐給有需要人士。

伊健逐一慰問燒傷學童 1996年八仙嶺大火，鄭伊健曾秘密到醫院探訪被燒傷的學生，他在病床逐一慰問受傷的同學，與他們傾偈。 張敬軒助患癌歌迷圓夢 2018年，張敬軒在《HINSIDEOUT張敬軒演唱會》上向一位因為骨癌離世的歌迷Tobey致敬。軒仔表示，當時得知對方是他的歌迷，同樣熱愛音樂，於是在他生命最後的日子裡，放工後便會到醫院探望，並跟他錄了幾首歌曲，承諾會把對方的歌聲收錄在唱片及帶上紅館。當時舞台播出軒仔與Tobey生前一齊的畫面，並與對方隔空對唱《預言書》。此外，當時亦有一名患癌的歌迷盼與軒仔見面，軒仔得知後著助手安排房間，在開騷期間抽空與對方見面。