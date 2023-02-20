張國榮紀念演唱會鬧雙胞胎 陳淑芬環球「搶人才」

今年是哥哥張國榮逝世廿周年，不少紀念活動先後推出，哥哥生前經理人兼好友陳淑芬早前宣布4月1日將於紅館舉辦《繼續寵愛‧二十年‧音樂會》。另一邊廂，哥哥生前所屬的唱片公司環球亦決定於同一日舉行紀念音樂會，據知黎明、許志安、陳慧琳及梁詠琪等已答應環球演出。

Anson Lo或亮相環球音樂會

環球早前請來不少新生代歌手翻唱哥哥的歌曲，包括有盧瀚霆(Anson Lo)獻唱《偷情》、曾比特唱《有誰共鳴》及《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴重新演繹《怪你過份美麗》。下月推出的紀念專輯《REMEMBERING LESLIE》除了收錄以上三位的翻唱作品外，還炎明熹、ERROR、王丹妮、P1X3L和陳葦璇等。由於陳淑芬指Anson Lo不是《繼續寵愛‧二十年‧音樂會》演出者之一，估計有份參與翻唱的歌手將會亮相環球舉辦的紀念音樂會。