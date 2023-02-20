張國榮紀念演唱會鬧雙胞胎 陳淑芬環球「搶人才」

今年是哥哥張國榮逝世廿周年，不少紀念活動先後推出，哥哥生前經理人兼好友陳淑芬早前宣布4月1日將於紅館舉辦《繼續寵愛‧二十年‧音樂會》。另一邊廂，哥哥生前所屬的唱片公司環球亦決定於同一日舉行紀念音樂會，據知黎明、許志安、陳慧琳及梁詠琪等已答應環球演出。
Anson Lo或亮相環球音樂會
環球早前請來不少新生代歌手翻唱哥哥的歌曲，包括有盧瀚霆(Anson Lo)獻唱《偷情》、曾比特唱《有誰共鳴》及《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴重新演繹《怪你過份美麗》。下月推出的紀念專輯《REMEMBERING LESLIE》除了收錄以上三位的翻唱作品外，還炎明熹、ERROR、王丹妮、P1X3L和陳葦璇等。由於陳淑芬指Anson Lo不是《繼續寵愛‧二十年‧音樂會》演出者之一，估計有份參與翻唱的歌手將會亮相環球舉辦的紀念音樂會。
蕭潮順否認爭嘉賓
有傳媒向《繼續寵愛‧二十年‧音樂會》總監蕭潮順了解，他否認音樂會出現爭嘉賓，他指兩個活動性質不同，紅館這個是讓哥哥的家人、好友及歌迷十年一聚以紀念哥哥，不是以嘉賓知名度吸引人買飛入場。上周五(17日)，陳淑芬舉行記招，她指今次音樂會以《春夏秋冬》來回顧張國榮人生旅程及演藝事業的四大階段。被問到是次音樂會的演出陣容，陳淑芬暫時未有透露出席嘉賓，更一度激動哽咽說：「歌迷會會員冇人問過有咩嘉賓，啲飛已經買晒…喺呢度好感謝大家。」
4月1日好勁多騷
無獨有偶，4月1日這一天樂壇多位歌手都有job在身，當日下午3時在西九文化區自由空間，有一場紀念哥哥的活動《異色煙火張國榮》，演出者是衛蘭與關浩德。另外，同日在竹翠公圍舉行的《HKT西九音樂節》將有MIRROR的Edan、Ian、王菀之、洪嘉豪等，在九展舉行的慈善演唱會亦有林家謙、陳蕾、岑寧兒、林欣彤、Dear Jane及MC $oHo & KidNey。