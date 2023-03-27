張國榮逝世20周年丨陳淑芬宣布紀念騷設網上直播 收益撥捐慈善用途

為紀念「哥哥」張國榮離世20周年，其中由天星娛樂總裁陳淑芬、設計大師張叔平和著名攝影師夏永康擔任客席策展人，於3月29日起在香港沙田文化博物館展出的「繼續寵愛・張國榮紀念展」，以及4月1日在紅磡香港體育館舉行的《繼續寵愛．二十年．音樂會》現正準備得如火如荼，雖然事前工夫繁多及複雜，但集紀念展客席策展人及演唱會主辦於一身的陳淑芬表示，只要能令「哥」迷們在這個二十週年的重要日子，有機會相聚在一起去懷念 Leslie，她和幕後團隊工作再多也是值得。

帶一支玫瑰到場便可

陳太說以往「哥」迷每到四月一日這天便會訂購花籃，並送到指定地點去悼念「哥哥」她表示今次於紅館舉行的《繼續寵愛．二十年．音樂會》將有眾多藝人和嘉賓出席，但後台活動空間實在有限，所以預料到當天後台並沒有地方可以擺放大家的花籃，陳太在此呼籲大家千萬不要把花籃送到紅館，她希望「哥」迷只帶同一支紅或白玫瑰，於參與音樂會當晚6時正至7時15分在紅館外露天廣場的悼念儀式時作獻花用途。

增設網上直播

陳太透露《繼續寵愛．二十年．音樂會》的門票早已在開賣首天便全部售罄，不過很多海外及內地「哥」迷因未能來港或買不到門票而不能親身參與，他們透過不同渠道向主辧單位查詢能否把音樂會安排於網上直播。陳太稱現已落實透過網上平台直播，本港及海外「哥」迷可於指定網站欣賞是次音樂會實時直播，而網上直播通行證票價為HK$188。至於中國內地播放，主辦還在努力中，容後公佈。陳太指是次音樂會及有關收費播放的所有收入在扣除開支後，將全數捐予「好聲」支持「哥迷芬享友營飯」項目，讓大家感受到縱使「哥哥」已離開二十載，但他對大家的愛，從未遠離。