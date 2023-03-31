張國榮逝世20周年（上）：不忍遠離 ｜ 少女時代已狂迷 女粉絲為看演唱會 不惜擇日開刀 - Vicena Chiu

張國榮，一位香港人永遠不會忘記的巨星；4月1日，亦是香港人難以忘記的一個日子。20年前，我們都以為的一個玩笑，竟成了真實的噩耗——哥哥離開了我們。20年過去，還有很多人從未忘記過張國榮這個名字。一連兩篇的專題訪問，記載了幾位張國榮忠實歌迷的故事。在這一篇章，他們都是親身接觸過哥哥的粉絲，有從少女時代已是狂迷的Vicena。

自少女時代已迷上張國榮的Vicena Chiu，這天帶上珍藏來到我們的辦公室。除了黑膠唱片、錄音帶，還有一張又一張的親筆簽名卡與珍貴的合照。因為從事活動策畫的工作，Vicena經常都有機會跟張國榮碰面，也造就了她的「追星」之旅，注定不平凡：「12、3歲時因為看麗的電視劇，而開始喜歡哥哥。後來他來我們的玫瑰崗中學表演，就真的是第一次近距離接觸，直頭可以衝到台前接觸到他的腳。那時他剛推出《風繼續吹》，但仍未非常紅。」

張國榮逝世20周年（上）：不忍遠離

小粉絲「陰魂不散」

告別校園後，Vicena仍然不斷有奇遇，當年她仍是初出茅廬的小秘書：「當時他在尖東某間酒店，舉行《日落巴黎》的記者會，當時我還是個小秘書，一知道消息已經『癲咗』！但我的老闆很好人，專程問對方負責人可否讓我合照，結果對方就回答『冇問題！』到哥哥正在被記者拍照，負責人就突然講：『等等！小粉絲要影相！』叫停全世界，讓我跟哥哥合照。」那緊張又尷尬的感覺，到如今仍然記憶猶新。

張國榮逝世20周年（上）：不忍遠離

至於後來能多次接觸偶像，一切皆是緣份：「有一次他出席活動，很早就來到準備。當我聽聞到VIP房要冰，我就立即爭著負責。送到房門口，還用腳撐住房門，看看能否偷看到他。」後來還給同事取笑，指她陰魂不散地纏著哥哥，恐怕哥哥都嚇親要拜神！

因看演唱會而決定讓女兒提早出生

少女漸長，但喜歡哥哥的心從未改變。Vicena記得自己懷孕期間，都追捧張國榮的每個演唱會，其中最難忘的，必定是細女出生之時的故事：「當時他開《熱情》演唱會，來到香港的尾站是4月，我早已經買好門票，但我計過，二女將會在4月頭出生，心想生完頭幾天都不能外出，又見她已經足夠磅數，不如就早一點拿她出來吧！（生完）之後還有兩個星期休息！」

雖然剖腹產子早已安排好，女兒也足磅，但此舉也足見她有多瘋狂：「我不讓當時的丈夫知道我出了去看演唱會，要跟他的朋友夾計，叫他出街，我才可以去看演唱會！」Vicena指，連女兒都不知道這件往事：「讓我考慮下在她生日時告訴她！」

張國榮逝世20周年（上）：不忍遠離

20年前的4月1日

回想起20年前4月1日這個日子，Vicena仍然歷歷在目：「他走的時候，那晚我的電話嚮不停。第二天更有同事，傳電郵給全個部門其他同事，叫他們不要騷擾我。只要有同事向我的方向行過來，就立即被截住。」經歷偶像離她而去，當然難以接受：「哥哥離開的時候，大女約4、5歲，因為我日日都在哭，她覺得很煩，她嫌棄地說不如你回房間哭啦！真冷血，哈哈。」已懂得開玩笑的她，傷心的感覺已漸漸減退。每一年臨近4月1日，Vicena都會每天貼出哥哥的歌去紀念他，以自己的方式去懷念偶像，留下的只有思念，還有一幕幕追星的快樂回憶。

張國榮逝世20周年（上）：不忍遠離

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈