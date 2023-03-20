張國榮逝世20年｜姜濤重新演繹《追》 稱哥哥不能模仿：佢重新定義咗咩係Charm (附訪問片)

今年是一代巨星張國榮(Leslie)逝世20周年，環球唱片推出《REMEMBERING Leslie》向哥哥致敬，人氣男團MIRROR的兩位成員亦獲邀獻聲演繹哥哥的作品，繼Anson Lo(盧瀚霆)的《偷情》後，姜濤亦重唱哥哥經典金曲《追》。

欣賞哥哥 風趣幽默 談到對哥哥的印象，姜濤表示從小已經由媽媽和親戚口中聽到他的名字：「八、九十年代嘅嗰一輩親戚都好鍾意哥哥，由細到大都有聽佢哋播《追》呢隻歌。我有睇哥哥以前一啲訪問，會感覺到佢好放鬆，係好自信嘅一個人。」姜濤非常欣賞哥哥風趣幽默的性格：「我哋而家做訪問多少都會有啲拘謹，可能人生閱歷未夠，好多人都有睇過哥哥《今夜不設防》嘅訪問，佢重新定義咗咩係Charm，唔會淨係鏡頭前一張相，而係你個談吐、氣質。依家啲節目唔會俾你食住煙去傾偈，但佢可以好Chill，嗰個年代嘅Artist嘅人格魅力係更加突出，哥哥係最突出嘅一位。」

注入個人風格 今次重新演繹，姜濤直言唱得很舒服：「以前喺演唱會都唱過，知道自己屬於中音嘅range(音域)，佢呢隻歌都係中音區，首歌令我唱得好舒服。當然要聽返哥哥原版演繹，到重新去唱、編排過嘅時候，一定要有自己風格、唱法加落去，太依賴會俾人覺得太模仿，唔想俾人覺得係模仿，因為哥哥係模仿唔到。」新版本《追》由徐浩監製、與黃兆銘共同編曲，在保留原作韻味同時注入新元素。姜濤指徐浩很了解自己的風格和聲線，錄音過程相當順利，「雖然之前演繹過呢隻歌一次，但用新嘅編曲完整地演繹，係需要一邊唱一邊搵感覺，好彩比想像中順利。首先隻歌嘅range比較啱我，同埋同監製好熟，冇太多阻滯。本身預兩日錄，變咗一日就搞掂。」