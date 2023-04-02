張國榮逝世20周年｜許志安再踏台板獻唱 炎明熹入唔到歌臨場執生快

今年是張國榮(哥哥)逝世20周年，由環球唱片主辦《想 張國榮20周年致敬音樂會》昨晚於會展舉行。梁漢文演唱哥哥的《想妳》，他在台上表示，自少愛聽哥哥的歌，他1990年入行時，很希望有機會見到哥哥，但哥哥於89年封咪。直至1996年，他有機會客串演出《金枝玉葉2》，當時在化妝間好緊張，心想見到哥哥說些甚麼？估不到哥哥開門進來時，竟然是唱着《纏綿遊戲》，還拍一拍他的肩膊說：「梁漢文！」當時真是嚇呆了，內心像吃了十粒方糖般甜。
哥哥是好溫暖的人
蘇永康演唱《最冷一天》，他指這首歌陪伴他渡過不開心、失意的時候。他又說：「我1985年第一次去紅館睇佢演唱會，佢叫我入後台，當時著住浴袍攤咗喺度，掟咗個蘋果俾我，問我好唔好睇，佢係一個好溫暖嘅人。」蘇永康又表示，10年前他在某個場合，唱過《無需要太多》，但當時他自覺唱得不好，不過他相信哥哥知道的話，會說不緊要，因為他足一個好鼓勵好愛惜身邊人，今晚再借機會重唱這首歌。
已有一段日子沒有踏足舞台的許志安，今次揀唱哥哥的經典歌曲《追》，他的出場令觀眾送上歡呼聲，他亦微笑向台下觀眾揮手打招呼，他唱畢說：「多謝你哋、多謝Leslie。」接著他再與梁漢文及蘇永康合唱《左右手》台下掌聲不斷，反應熱烈。
炎明熹唱出《今生今世》、《路過蜻蜓》，但就發生了一段小插曲，未知因何故，音樂響起半秒之後，炎明熹未能入歌，於是說了一句「大家好，我係炎明熹」，其後音樂重新響起，臨場執生反應超快。接著曾比特演唱了《無心睡眠》及《有誰共嗚》，曾比特邊唱邊跳極之落力，台下不少fans大叫:「阿mike! 曾比特！」之後與曾炎明熹合唱《緣份》，令觀眾報以熱烈掌聲。
另外，大會亦請來石山街、JNYBeatz合唱《陪你倒數》，P1X3L載歌載舞高唱一曲《Monica》、P1X3L、kerryta、Kira、余宗遙（Dez）唱跳《大熱》、XiX演唱《Miss You Much》，林德信演唱《寂寞有害》、任皚晴一曲《怪你過份美麗》。最後由江海迦（AGA）壓軸登場，唱出《拒絕再玩》、《小明星》及《有心人》，令音樂會圓滿結束。