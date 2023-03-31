張國榮逝世20年｜曾比特現場獻唱《有誰共鳴》 最深刻哥哥電影作《胭脂扣》

為紀念一代巨星「哥哥」張國榮離世20周年，奧海城今日特意舉辦「Timeless Leslie Encounter」活動，並請來曾比特（Mike ) 、著名設計師陳幼堅、前排舞師Chris Choi、文雪兒及日本資深歌影迷等，現場分享與哥哥的「相遇」故事。

Mike 對於哥哥最深刻的作品原來是電影《胭脂扣》，當時還時中學生的他表示：「當時自己年紀比較細，成個故事、畫面、色調都好靚」他坦言長大後再重，對於電影故事及理解有另一番感受。其後，大會更邀請了Mike 現場獻唱哥哥的經典金曲《有誰共鳴》。首次在現場演繹，Mike 表示：「哥哥真係留咗好多經典作品俾我地，雖然佢離世時候我仲好細個，但一直都有聽佢嘅歌。很榮幸可以演繹呢首經典作品，哥哥歌影視各方面都做得好出色，每次表演都力求完美，我都會好好向哥哥學習 希望可以帶到更多好嘅作品給大家。」至於，哥哥昔日好友兼國際著名設計師陳幼堅 ( Alan），80 年代期間為哥哥設計過不少專輯唱片封套及宣傳海報，活動上陳幼堅分享與哥哥製作封套的往事，他表示：「哥哥有次唔鍾意張相，但又無時間影，係70/80年代係用噴畫技術，將照片放大再混合，加強側面感覺，令到哥哥好鍾意。」陳幼堅展示了其中兩張當年銷量達百萬的唱片，其中一張更有3D效果。

而由工作伙伴變成好朋友的著名女演員文雪兒亦道出年輕時與哥哥的相處點滴，她帶來了一個哥哥送的品牌手袋：「與哥哥於 1978 年相識，於『麗的』」之後第一套劇『浣花洗劍錄』合作，當時一班年輕人，放工後也去其中一個人的家裡開大食會，間中也會相約打麻將，哥哥對我地嘅好一一放在心中。」有一名來自日本的歌迷叫Kowloon，她今日專程來港，並帶來2006/2008日本展覽會的單張，分享與哥哥的故事：「第一次因為夜半歌聲認識哥哥，佢嘅歌聲一直係腦到，更為哥哥學廣東話，一直靠哥哥電影自學。因為佢希望知道哥哥講乜」Kowloon 憶述當年來香港看哥哥演唱會時，覺得他高大好靚仔，提起嘅時候，仍然記憶猶新。