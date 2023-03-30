張國榮逝世20年｜炎明熹素顏獻唱4首金曲致敬 零修音原裝直出

4月1日是張國榮（哥哥）離世20周年，為了紀念這位已故樂壇巨星，無綫一連三個周末推出以《永遠寵愛張國榮》為主題的特備節目，包括同名綜藝節目《永遠寵愛張國榮》、《勁歌金曲張國榮特輯》、重播經典劇集《儂本多情》，以及精選了三套哥哥電影作品《永遠寵愛張國榮：日落巴黎》、《胭脂扣》及《阿飛正傳》等分別於翡翠台及J2（82台）播放，當中《日落巴黎》更有經數碼修復的高清版及4K版兩個版本。

炎明熹素顏出鏡

除了以上節目安排，無綫官方社交網「See Saw先」亦找來首屆《聲夢傳奇》「傳奇新星」炎明熹（Gigi）、以清唱方式獻唱哥哥四首經典金曲，包括《為你鍾情》、《今生今世》、《風繼續吹》及《追》，相關片段今日播出。根據官方公布的片段內容，素顏眼鏡Look上陣的Gigi，充滿感情地徐徐唱出哥哥四首經典歌曲。製作組透露，四首經典金曲均由Gigi親自挑選，Gigi是次獻唱更是「零修音」原裝直出，相當厲害。談到素顏上陣，Gigi受訪時透露原來是其本人意願：「因為See Saw先嘅觀眾睇得最多就係我呢個樣，我同工作人員都覺得咁樣出鏡可能對佢哋嚟講更有親切感。其實我都唔係好鍾意化妝出鏡，呢個係我最舒服嘅狀態。」

工作人員指Gigi為求完美，曾主動要求「重錄」致敬獻唱片段：「原本上星期拍咗一次，但Gigi覺得自己當時把聲爭咗啲，因為嗰日做完嘢有啲攰，佢就主動要求過幾日再錄過，好有誠意、對自己好有要求，亦都希望以最好嘅狀態向哥哥致敬。」