張國榮逝世20年｜葛民輝製作1：1哥哥半胸雕像 港鐵展出大量張國榮收藏品

今年是張國榮逝世廿周年，紀念哥哥的活動陸續推出。港鐵日前聯同《美紙》於中環香港站舉辦《你在我心張國榮20年創作展》，多名圈中好友出席，包括葛民輝、陳幼堅、文念中、文雋等等，而一眾「哥迷」及好友均借出珍貴的張國榮收藏品，而葛民輝更製作1：1張國榮半胸雕像成為焦點。
平時喜笑顏開的葛民輝都一本正經，細訴同哥哥嘅點滴：「我同哥哥比較少合作，因為佢後期再出唱片時，都少去電台做訪問，而最衰我又唔係袁靚靚，冇得同佢《金枝玉葉》！」亞葛表示製作哥哥頭像花兩周時間完成，雖與哥哥未算親密，但從梅姐口中知道佢做嘢嘅工作態度，所以好佩服佢、值得我地學習。」
難忘與哥哥在阿根廷拍攝
出席活動的文念中表示， 最難忘與哥哥在阿根廷拍攝《春光乍洩》的時刻：「因為在拍攝中途我要趕回香港準備婚禮，哥哥得知消息後，肉緊地將我抱實，替我高興之餘仲講笑話『我哋都好想結婚。』。早前我執嘢時搵到張3R的底片，原來係我哋同哥哥在阿根廷合照，呢張相真係好緊要。」
展覽由即日起至4月6日於港鐵香港站C出口附近舉行，市民入閘後免費進入展覽區。林敏聰借出《無心睡眠》填詞手稿、谷德昭則提供拍攝《家有囍事》、《花田囍事》、《戀戰沖繩》時的合照，而文雋一直收藏大量張國榮封面雜誌及書籍，是次展覽更借出《愛火》及《有誰共鳴》簽名白版黑膠唱片等等，成為入場人士「打卡」熱點。他說：「我其實收藏80、90年代巨星嘅封面，因為呢幾年疫情，令我有時間可以執吓啲收藏品，好好彩都保存得好靚。」而同場的陳幼堅稱家中有專櫃收藏哥哥的唱片封套，笑言展場不夠大，未能一一展出：「當年華星年代我地唔係太熟，但佢都會邀請我上屋企食飯，佢真係好重感情！」