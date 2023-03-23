張國榮逝世20年｜葛民輝製作1：1哥哥半胸雕像 港鐵展出大量張國榮收藏品

今年是張國榮逝世廿周年，紀念哥哥的活動陸續推出。港鐵日前聯同《美紙》於中環香港站舉辦《你在我心張國榮20年創作展》，多名圈中好友出席，包括葛民輝、陳幼堅、文念中、文雋等等，而一眾「哥迷」及好友均借出珍貴的張國榮收藏品，而葛民輝更製作1：1張國榮半胸雕像成為焦點。

平時喜笑顏開的葛民輝都一本正經，細訴同哥哥嘅點滴：「我同哥哥比較少合作，因為佢後期再出唱片時，都少去電台做訪問，而最衰我又唔係袁靚靚，冇得同佢《金枝玉葉》！」亞葛表示製作哥哥頭像花兩周時間完成，雖與哥哥未算親密，但從梅姐口中知道佢做嘢嘅工作態度，所以好佩服佢、值得我地學習。」