張國榮逝世20年｜衛蘭挑戰原key唱《大熱》 監製朱肇階：經典不需要美化

今年是「哥哥」張國榮逝世20周年，各界於3月下旬至4月初都有不同形式的紀念活動，西九文化區現正舉行的「西九音樂節」，將於明天起舉行一連3日的《異色煙火張國榮》音樂會(下稱《異色煙火》)，擁有天籟歌聲的衛蘭(Janice)將與鋼琴家朱肇階(Daniel Chu)和獨立歌手關浩德，以不同形式重新演繹哥哥的經典金曲，向這位一代巨星致敬。 其實Janice早於13年前已曾翻唱張國榮的《為你鍾情》，這亦是她最喜歡的哥哥作品，最深刻的舞台演出是《PASSION TOUR熱情演唱會》，尤其是他的長髮中性打扮。今次在《異色煙火》中，她主動提出以原曲音調演繹哥哥的《大熱》，「由女聲演唱好特別，好想試吓壓低聲唱出歌曲的男性魅力。」Daniel認為這種演繹正好反映哥哥的前衛想法，以及表達自己性向的方式。

張國榮是香港傳奇 畢業於美國音樂名校伯克利音樂學院的Daniel，對於擔任今次20周年音樂會的音樂總監，不感太大壓力，因為一直是張國榮的粉絲，在哥哥的歌曲陪伴下成長。他最欣賞哥哥的多面向藝術發展，集歌手、演員、作曲人於一身，希望透過《異色煙火》表達哥哥的前衞多變，以及革新的音樂風格，探究身份與歌曲的關聯，特別是其多元性別氣質。在他心目中，哥哥是香港的傳奇，既有觸不及的星味，同時仍能保持簡單純粹。 Daniel表示，衛蘭、關浩德是「唱得」之人，反而難度在於展現哥哥作品的情懷。今次演出會忠於原著，沒打算將經典改頭換面，趁機脫胎換骨，他強調，「經典就係經典，唔需要再去美化，本身就係美。我們一致同意，貼近原著的精神。」故此，《異色煙火》著重音樂性，不單由歌手演唱，亦會有純樂器演奏，他認為，「由樂手真人演奏已好有感覺。」例如他最喜歡的《左右手》，會以最簡單的鋼琴獨奏，例如弦樂演奏，亦會加入「共嗚器結他」等較少見的樂器，希望能帶出歌曲的情懷。