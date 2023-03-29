張國榮逝世20年｜陳淑芬感謝群星參與 劉嘉玲孖梁朝偉撐周六紅館騷

「哥哥」張國榮離世20周年，相關的悼念活動陸續展開，隨着沙田香港文化博物館展出的《繼續寵愛・張國榮紀念展》已在今天(29日)正式開放讓公眾參觀，由陳淑芬包辦的《繼續寵愛 · 二十年 · 音樂會》將在本周六假紅館舉行。

《繼續寵愛 · 二十年 · 音樂會》獲一眾「哥迷」鼎力支持，身兼出品人及音樂會總監的陳淑芬表示，籌辧這個音樂會過程絕不容易，今次參與嘉賓眾多，橫跨不同年代的歌手和藝人，演出嘉賓名單正式出爐，包括Gin Lee、林奕匡、周慧敏、袁詠儀、張智霖、張衛健、陳松伶、陳潔靈、鄭欣宜、鍾鎮濤、譚耀文、古巨基、布志綸、于毅、Supper Moment（陳仕燊、陳鴻達、張祖光、梁燿鵬）、聲夢歌手（文佐匡、侯雋熙、黃洛妍、彭家賢、詹天文、劉詠彤、鍾柔美）等，而參與紅星亦包括古天樂、吳君如、周迅、莫文蔚、許冠傑、劉嘉玲、梁朝偉、梁家輝、梅婷、黃磊。陳淑芬非常感謝所有嘉賓的參與，他們一收到今次紀念音樂會邀請便二話不說的非常支持和配合，很信任地把演出內容交給大會安排，當中有部份嘉賓在台上以唱歌表演為主，其餘的則會和大家分享他們和哥哥之間的故事，希望在這個二十周年的重要日子，在哥哥的紀念音樂會上出一分力，並透過歌聲把哥哥的作品和愛傳承下去，讓一眾「哥迷」也可透過台上的音樂和說話去更加了解Leslie。陳淑芬同時說，今次音樂會網上直播的反應非常之好，她希望屆時不論您是身處紅館，還是在線上，大家可因着哥哥而產生的緣份認識彼此，並一起思念哥哥，以及透過畫面上的特設功能送上紙鶴去祝福身處在遠方的Leslie。