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娛樂
2023-03-29 19:40:17

張國榮逝世20年｜陳淑芬感謝群星參與 劉嘉玲孖梁朝偉撐周六紅館騷

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張國榮逝世20年｜陳淑芬邀請古天樂任嘉賓 劉嘉玲孖梁朝偉出席紅館音樂會

陳淑芬邀得陳潔靈、古巨基為星期六的紀念音樂會站台表演。

「哥哥」張國榮離世20周年，相關的悼念活動陸續展開，隨着沙田香港文化博物館展出的《繼續寵愛・張國榮紀念展》已在今天(29)正式開放讓公眾參觀，由陳淑芬包辦的繼續寵愛 · 二十年 · 音樂會》將在本周六假紅館舉行。

繼續寵愛 · 二十年 · 音樂會》獲一眾「哥迷」鼎力支持，身兼出品人及音樂會總監的陳淑芬表示，籌辧這個音樂會過程絕不容易，今次參與嘉賓眾多，橫跨不同年代的歌手和藝人，演出嘉賓名單正式出爐，包括Gin Lee、林奕匡、周慧敏、袁詠儀、張智霖、張衛健、陳松伶、陳潔靈、鄭欣宜、鍾鎮濤、譚耀文、古巨基、布志綸、于毅、Supper Moment（陳仕燊、陳鴻達、張祖光、梁燿鵬）、聲夢歌手（文佐匡、侯雋熙、黃洛妍、彭家賢、詹天文、劉詠彤、鍾柔美）等，而參與紅星亦包括古天樂、吳君如、周迅、莫文蔚、許冠傑、劉嘉玲、梁朝偉、梁家輝、梅婷、黃磊。陳淑芬非常感謝所有嘉賓的參與他們一收到今次紀念音樂會邀請便二話不說的非常支持和配合，很信任地把演出內容交給大會安排，當中有部份嘉賓在台上以唱歌表演為主，其餘的則會和大家分享他們和哥哥之間的故事，希望在這個二十周年的重要日子，在哥哥的紀念音樂會上出一分力，並透過歌聲把哥哥的作品和愛傳承下去，讓一眾「哥迷」也可透過台上的音樂和說話去更加了解Leslie。陳淑芬同時說，今次音樂會網上直播的反應非常之好，她希望屆時不論您是身處紅館，還是在線上，大家可因着哥哥而產生的緣份認識彼此，並一起思念哥哥，以及透過畫面上的特設功能送上紙鶴去祝福身處在遠方的Leslie

Gin Lee近日已為音樂會進行綵排。 陳松伶亦落實演出是次音樂會。
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