張國榮逝世20年｜黎明為環球紀念騷打頭陣 陳慧琳難忘哥哥教戲

今年是張國榮(哥哥)逝世20周年，由環球唱片主辦《想 張國榮20周年致敬音樂會》昨晚於會展舉行。今次有不少重量級嘉賓參與演出，包括有黎明、陳慧琳、許志安、梁詠琪、江海迦（Aga）、曾比特、梁漢文、蘇永康、炎明熹、陳葦璇、P1X3L、kerryta、JNYBeatz、石山街、任皚晴，他們用歌聲向這位一代巨星致敬。
梁詠琪︰哥哥心地善良
音樂會由黎明（Leon ）擔任開場嘉賓，江海迦（Aga)則壓軸登場，打頭陣的Leon現身令觀眾歡呼尖叫，Leon共獻唱三首歌《當年情》、《明星》及《為你鍾情》，演唱期間舞台上的大屏幕，不斷重溫哥哥的昔日片段。Leon唱畢說：「多謝在座今晚嘅來臨，多謝！」接著梁詠琪（GiGi），演唱《側面》、《寂寞夜晚》。Gigi：「哥哥係一位不可多得嘅藝人，風度翩翩，心地善良，為電影界、音樂界作出好大貢獻，今晚我同你哋一樣好掛住佢，送俾大家一首《寂寞夜晚》！」
哥哥為Kelly設計小動作
陳慧琳（Kelly）今次演唱《誰令你心痴》及《柔情蜜意》，Kelly在台上說出當年點滴，她說：「我同哥哥的合作唔係幕前，係幕後。2000年我同郭富城合作拍電影《小親親》，導演奚仲文都有份參與，仲文同哥哥係好朋友。佢請咗哥哥教我演戲，現在回想都覺得不可思議，點解他會肯。當時我同鍾珍、仲文去咗哥哥加多利山屋企上堂，哥哥好有效率，教我幾場重要嘅戲，他係一撻入戲，仲幫我設計小動作細節，所有事好全面，如果當年同哥哥合作唔係幕後、而係幕前合唱呢首歌，係咪更好呢？」隨後她唱出《誰令你心痴》，唱畢她又說：「好掛念哥哥。」