張國榮逝世20年｜黎明為環球紀念騷打頭陣 陳慧琳難忘哥哥教戲

今年是張國榮(哥哥)逝世20周年，由環球唱片主辦《想 張國榮20周年致敬音樂會》昨晚於會展舉行。今次有不少重量級嘉賓參與演出，包括有黎明、陳慧琳、許志安、梁詠琪、江海迦（Aga）、曾比特、梁漢文、蘇永康、炎明熹、陳葦璇、P1X3L、kerryta、JNYBeatz、石山街、任皚晴，他們用歌聲向這位一代巨星致敬。

梁詠琪︰哥哥心地善良

音樂會由黎明（Leon ）擔任開場嘉賓，江海迦（Aga)則壓軸登場，打頭陣的Leon現身令觀眾歡呼尖叫，Leon共獻唱三首歌《當年情》、《明星》及《為你鍾情》，演唱期間舞台上的大屏幕，不斷重溫哥哥的昔日片段。Leon唱畢說：「多謝在座今晚嘅來臨，多謝！」接著梁詠琪（GiGi），演唱《側面》、《寂寞夜晚》。Gigi：「哥哥係一位不可多得嘅藝人，風度翩翩，心地善良，為電影界、音樂界作出好大貢獻，今晚我同你哋一樣好掛住佢，送俾大家一首《寂寞夜晚》！」