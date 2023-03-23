張國榮逝世20年｜4月1日舉行紀念晚會 文化中心露天廣場供市民免費入場

「哥哥」張國榮在電影《阿飛正傳》中的一句經典對白：「要記得永遠都會記得」，對哥迷而言，懷念哥哥也是一樣，永遠不會被時間磨滅。今年是哥哥離開我們20周年，縱使這20年來，社會出現不少變化，不過哥哥在大眾記憶中是永恆不變的，故此Red Mission繼續張國榮歌影迷國際聯盟今年以《Timeless Leslie》為主題，在4月1日(星期六)下午6時於尖沙咀香港文化中心露天廣場，舉辦20周年紀念晚會。

Timeless代表不受時間影響的、永恆不朽及永不過時，非常切合哥哥，所以Red Mission今年用它作為為晚會主題，希望四方八面的市民都可以參與，而且貫徹 Red Mission的宗旨，是次活動是免費開放予公眾參與。活動當晚將會以LED螢幕播放哥哥昔日的精彩演出片段，如哥哥在2000年參與商台舉辦的《拉闊音樂會》，以及環球唱片公司提供的優質畫面的片段；另外，在當晚也會首播從未曝光的哥哥版《A song for you》的MV，該MV更是由Red Mission製作，藉以向哥哥致敬。Red Mission不遺餘力四出搜尋珍貴片段，希望在哥哥喜歡的維港夜景襯托下，讓大眾一起懷念哥哥。《Timeless Leslie》繼續張國榮20周年紀念晚會日期鐵定2023年4月1日晚上6時至7時30分，在尖沙咀文化中心露天廣場長樓梯進行，由於樓梯座位有限，故入場會採以先到先得形式。