張國榮逝世20年｜89年告別演唱會 大陸抖音4．1日上架公開母片珍貴片段

4月1日是一代巨星張國榮逝世廿年的記念日子，香港以至全世界各地都有不同的紀念活動舉行，形式多樣化，展現哥哥生前風釆和歌聲，令到大眾都能以各種方法去懷緬一代巨星。著名製作人丘亞葵與上海華媒創紀合作，宣布與名聞中外的抖音平台合作，將哥哥89年告別演唱會重新包裝整合成全新特輯，於四月一日晚上在抖音平台在國內直播，與「哥迷」共同分享，一同追憶及懷緬哥哥。

丘亞葵表示之前接到抖音方面聯絡，知悉他們有意為哥哥製作一個紀念節目，由於這個告別音樂會有版權問題，必須要取得版權持有人許可，有合法授權始可行事，於是他千方百計透過多個渠道尋找版權人，幾經辛苦花長時間終與對方聯絡上，傾咗三次，將原意和構思展示出來，再以抖音在全球的影響力打動對方，終於簽成合約，成為內地唯一版權公司同抖音合作。