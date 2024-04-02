張國榮逝世21年｜前助手Kenneth現身寶福山悼念哥哥

昨天(4月1日)是「哥哥」張國榮離世21周年，陳淑芬與兒子陳家豪一早便到達寶福山，聯同「哥哥」生前好友連炎輝、前助手Kenneth，以及近500位來自香港、內地、日本、韓國、馬來西亞及澳洲等地的「哥迷」一同在寶福山為哥哥送上祝福。陳淑芬特意準備了花飾和哥哥喜愛的食品，同時亦特別印製了哥哥明信片送給哥迷，感謝大家遠道而來和對哥哥永恒的愛。

離開寶福山後，陳淑芬隨即趕赴澳門，出席《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》舉行的連串4月1日特別活動，包括《霸王別姬》電影放映會、《繼續寵愛．二十年．音樂會》放映會及《繼續寵愛．二十一年》悼念儀式，讓哥迷們可分享哥哥的經典作品和大家對他的懷念。紀念展於下午6時43分，陳淑芬與哥迷們進行了一分鐘的默哀儀式，然後一起舉起手機燈光，和螢幕上的哥哥高唱《共同渡過》，紀念大家共同渡過哥哥離開21周年的4月1日，告訴哥哥大家都沒有忘記他，依然繼續寵愛張國榮。

今年是陳淑芬入行50周年，她不惜工本籌備了《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》，希望透過今次展覽分享其多年來的點滴，同時亦能成為歷史見證，讓公眾見證華人演藝發展及輝煌的歷程。張國榮在陳太的事業里程和香港演藝發展都佔有一個很重要的位置，所以今次紀念展設有一個較大的空間去展示張國榮的演藝作品，而自開展以來，除了港澳哥迷外，內地和海外的哥迷都專程前往參觀，大家參觀過後，都對豐富的展品和展場的設計讚嘆不已，同時亦十分感謝陳淑芬把哥哥的動人風采再度展現出來。