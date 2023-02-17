熱門搜尋:
C觀點 澳門旅遊 日本旅遊 自煮食譜 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-02-17 17:13:49

張國榮離世20周年辦音樂會 向紅館申請場外設悼念儀式

分享：
張國榮離世20周年辦音樂會 向紅館申請場外設悼念儀式

陳淑芬今日開記招宣布將舉行《繼續寵愛‧二十年‧音樂會》。

今年41日將會是「哥哥」張國榮離世20周年，其生前經理人兼好友陳淑芬，今日下午2時在銅鑼灣時代廣場開記招，宣布41日將於紅館舉辦《繼續寵愛‧二十年‧音樂會》。

嘉賓陣容賣關子

記者會由鄭丹瑞擔任司儀，陳淑芬談為紀念哥哥離世20周年，今次音樂會以《春夏秋冬》來回顧張國榮人生旅程及演藝事業的四大階段。被問到是次音樂會的演出陣容，陳淑芬暫時未有透露出席嘉賓，更一度激動哽咽說：「歌迷會會員冇人問過有咩嘉賓，啲飛已經買晒喺呢度好感謝大家。」主辦單位已特別向紅館申請，屆時開騷前將於場外的露天廣場設悼念儀式，安排歌迷在41日黃昏6時出席，會在643分全場默哀，呼籲「哥迷」如要獻花可每人帶一支紅色或白色玫瑰前往場地致意。音樂會票價方面，分為$880$480兩種，當中六成以上門票為$480，將於222日起在城市售票網發售。

 

陳淑芬 鄭丹瑞

唐唐：我們要好好的生活

猶記得10年前，哥哥離世10年活動也於同一場地舉辦展覽，當時唐鶴德亦有出席，陳淑芬說：「眨吓眼Leslie已離開我哋20年，所以再喺時代廣場舉行今次活動。」既談到當年歌迷摺了195(1,956,912)紙鶴來打破健力士世界紀錄人全，更憶起當年有隻蝴蝶飛入現場一事。今日活動，播出陳淑芬錄下旁白的《從未遠離》，此曲今年重新以普通話版灌錄，由于毅演繹，特別送給唐鶴德，而唐唐就以文字回覆：「我們要好好的生活，才是對他(張國榮)最好的福報。」同時，港鐵將推出張國榮限量紀念車票，陳淑芬亦推出了兩款「張國榮20周年復古紀念章」玫瑰版及紙鶴版，當中紙鶴版上一面印有張國榮肖像，甚具紀念價值。

唐鶴德透過文字：我們要好好的生活，才是對他最好的福報。 陳淑芬展示手上的港鐵紀念車票及20周年復古紀念章 「張國榮20周年復古紀念章」紙鶴版。 「張國榮20周年復古紀念章」紙鶴版上一面印有張國榮肖像。
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受