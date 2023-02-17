張國榮離世20周年辦音樂會 向紅館申請場外設悼念儀式

記者會由鄭丹瑞擔任司儀，陳淑芬談為紀念哥哥離世20周年，今次音樂會以《春夏秋冬》來回顧張國榮人生旅程及演藝事業的四大階段。被問到是次音樂會的演出陣容，陳淑芬暫時未有透露出席嘉賓，更一度激動哽咽說：「歌迷會會員冇人問過有咩嘉賓，啲飛已經買晒…喺呢度好感謝大家。」主辦單位已特別向紅館申請，屆時開騷前將於場外的露天廣場設悼念儀式，安排歌迷在4月1日黃昏6時出席，會在6時43分全場默哀，呼籲「哥迷」如要獻花可每人帶一支紅色或白色玫瑰前往場地致意。音樂會票價方面，分為$880及$480兩種，當中六成以上門票為$480，將於2月22日起在城市售票網發售。

唐唐：我們要好好的生活

猶記得10年前，哥哥離世10年活動也於同一場地舉辦展覽，當時唐鶴德亦有出席，陳淑芬說：「眨吓眼Leslie已離開我哋20年，所以再喺時代廣場舉行今次活動。」既談到當年歌迷摺了195萬(1,956,912隻)紙鶴來打破健力士世界紀錄人全，更憶起當年有隻蝴蝶飛入現場一事。今日活動，播出陳淑芬錄下旁白的《從未遠離》，此曲今年重新以普通話版灌錄，由于毅演繹，特別送給唐鶴德，而唐唐就以文字回覆：「我們要好好的生活，才是對他(張國榮)最好的福報。」同時，港鐵將推出張國榮限量紀念車票，陳淑芬亦推出了兩款「張國榮20周年復古紀念章」玫瑰版及紙鶴版，當中紙鶴版上一面印有張國榮肖像，甚具紀念價值。