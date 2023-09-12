張國榮67歲冥壽 前助手Kenneth偕陳淑芬聯同數百粉絲上寶福山悼念哥哥

今日是「哥哥」張國榮的67歲冥壽，陳淑芬（陳太）與兒子陳家豪、哥哥生前好友連炎輝及前助手Kenneth等，聯同數百位來自香港、深圳、廣州、佛山、北京、上海、山西、武漢、湖南、新加坡、馬來西亞、日本及韓國等地「哥迷」前往寶福山，經過三年疫情後，各地fans終於可以來港共聚一起為哥哥送上生日祝福。近日連場暴雨，陳太本擔心「哥迷」在風雨下前往寶福山會很辛苦，幸而今日天公造美，大清早便放晴，為哥哥的誕辰錦上添花。哥哥一向喜愛鮮花，陳太除了帶備哥哥喜愛的食物和水果外，並以哥哥最愛的紅玫瑰，特別訂製了豔麗的紅玫瑰花牆和玫瑰蛋糕送給哥哥，加上各地「哥迷」送上漂亮的鮮花，寶福山頓變一片花海。

陳太隨後到香港文化博物館的《繼續寵愛・張國榮紀念展》與大家一起重溫哥哥昔日的風采。在博物館的粉絲看到陳太十分高興，紛紛要求陳太簽名合照。陳太在哥哥誕辰的今天為「哥迷」送上珍貴禮物，特別印製了一張珍藏明信片送給現場fans。陳太在過去的活動中，看到來自各地的「哥迷」除了十分有心、有質素、有修養，並都非常自律，令她和唐唐都十分感動，所以特別與唐先生商量希望他找一張哥哥的照片製作明信片送給支持者，而在唐先生找尋照片時更意外地發現了哥哥的親筆手稿，那是當年哥哥為了製作紀念品而寫的句子，陳太和唐先生決定把這手稿留在明信片中，讓「哥迷」可以保存哥哥的真跡。陳太亦感謝照片攝影師Wing Shya提供照片檔案，讓明信片有更佳的製作效果。

這張明信片除了於今天（9月12日）在香港文化博物館免費派發給參觀《繼續寵愛．張國榮紀念展》的觀眾外，陳太亦帶了部分到寶福山親自送給粉絲。得知有些海外fans未能來港領取明信片，陳太表示會透過電郵把這份禮物送給各「哥迷」會會員留念。