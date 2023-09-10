張國榮67歲冥壽｜回帶哥哥1986年生日會 Fans親筆心意卡遙送祝福

當年John加入歌迷會，86年曾參加過哥哥的生日會。John接受訪問時說：「當年我同三哥一齊去哥哥嘅30歲生日會，記得係喺九龍香格里拉酒店舉行，當時佢係華星大哥大，氣氛好熱鬧，黎明、許志安、陳雅倫、羅明珠等出席，我都慶幸有份去。」今次珍藏展part II命名「Happy Birthday To Leslie想你20年珍藏展」，正好與哥哥支持者重返當年「Leslie生日聯歡會」 ，展覽入口就放了巨型哥哥人形紙牌，如同生日派對會場入口一樣，榮迷到場可以親手給哥哥寫上心意卡，遙送祝福給天上的哥哥。他們還印製了限量念卡送給到來參觀的榮迷留念。

今年是「哥哥」張國榮逝世20周年，4月時坊間紀念哥哥死忌，陸續有不少悼念活動，曾做娛樂攝影記者的仇氏兄弟Edward和John，與哥哥James那些年同是超級榮迷，三兄弟在4月時都自資在尖沙咀重慶站搞了「哥哥與我們光影回憶珍藏展」，與榮迷分享他們過去跟哥哥相處點滴、拍攝過的靚相和一些珍藏，吸引了不少Fans關注，有些中國和海外的「哥迷」遺憾趕不及來港參觀，大嘆可惜，仇氏三兄弟趁着本月12 日是哥哥的67歲冥壽，特別在同一個地點舉行珍藏展part II，讓上次向隅的榮迷再有機會到場互動。

今次珍藏展part II命名「Happy Birthday To Leslie想你20年珍藏展」，正好與榮迷重返當年「Leslie生日聯歡會」 ，展覽入口就放了巨型哥哥人形紙牌，如同生日派對會場入口一樣，「哥迷」到場可以親手給哥哥寫上心意卡，遙送祝福給天上的哥哥。他們還印製了限量念卡送給到來參觀的「哥迷」留念。

仇氏三兄弟重新挑選這次展出的物品，與上次稍有不同，場中掛上哥哥演過經典電影 《春光乍洩》、《縱橫四海》、《東成西就》、《霸王別姬》的海報，還有新再裝裱哥哥舞台演 出的照片，最吸睛有哥哥與梅艷芳台上合唱的靚相，二人舉手投足非常有默契，無論台 前幕後都是難得的最佳拍檔，其中有兩張哥哥親筆簽名的《阿飛正傳》照片則由好友Oliver借出展覽。

仇氏三兄弟累積了4月搞展覽的經驗，這次再搞就有效率得多，弟弟John接受訪問時說：「好多榮迷聯絡我哋，佢哋話上次嚟唔到，所以我哋夾到時間就決定再搞一次，4月仲有疫情，而家就完全復常，可以多啲互動。」展覽中發現牆上掛了一張裱上哥哥在97年舉行 《跨越97演唱會》中精選25張相片的相架，John續說:「照片係有連貫性，輯錄咗哥哥呢場演唱會開騷到完騷嘅精采環節，呢個相架特別訂製，相片重新揀過、打印同執過，花 咗好多時間，呢個相架係展覽首日朝早先趕工搞好。」John表示由日本和內地的榮迷專 程來港再參觀，訪問當還有千禧年後的河南少女榮迷來欣賞。榮迷未忘偶像，並親手寫 心意卡，有榮迷留言:「縱到天邊，越過大海，都會不斷miss you much」、「哥哥，你永遠在我心中」。

哥哥與我們光影回憶珍藏展Part II :《Happy Birthday To Leslie想你20年珍藏展》

展期:即日至15/9 12pm-7pm

地點:九龍尖沙咀彌敦道 36號重慶站二樓 ART6HUB 2101室

免費入場