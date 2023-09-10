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娛樂
2023-09-10 15:10:42

張國榮67歲冥壽｜回帶哥哥1986年生日會 Fans親筆心意卡遙送祝福

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張國榮67歲冥壽｜回帶哥哥1986年生日會 Fans親筆心意卡遙送祝福

本月12 日是哥哥的67歲冥壽，尖沙咀重慶站舉行「Happy Birthday To Leslie想你20年珍藏展」。

今年是「哥哥」張國榮逝世20周年，4月時坊間紀念哥哥死忌，陸續有不少悼念活動，曾做娛樂攝影記者的仇氏兄弟Edward和John，與哥哥James那些年同是超級榮迷，三兄弟在4月時都自資在尖沙咀重慶站搞了「哥哥與我們光影回憶珍藏展」，與榮迷分享他們過去跟哥哥相處點滴、拍攝過的靚相和一些珍藏，吸引了不少Fans關注，有些中國和海外的「哥迷」遺憾趕不及來港參觀，大嘆可惜，仇氏三兄弟趁着本月12 日是哥哥的67歲冥壽，特別在同一個地點舉行珍藏展part II，讓上次向隅的榮迷再有機會到場互動。 

當年John加入歌迷會，86年曾參加過哥哥的生日會。John接受訪問時說：「當年我同三哥一齊去哥哥嘅30歲生日會，記得係喺九龍香格里拉酒店舉行，當時佢係華星大哥大，氣氛好熱鬧，黎明、許志安、陳雅倫、羅明珠等出席，我都慶幸有份去。」今次珍藏展part II命名「Happy Birthday To Leslie想你20年珍藏展」，正好與哥哥支持者重返當年「Leslie生日聯歡會」 ，展覽入口就放了巨型哥哥人形紙牌，如同生日派對會場入口一樣，榮迷到場可以親手給哥哥寫上心意卡，遙送祝福給天上的哥哥。他們還印製了限量念卡送給到來參觀的榮迷留念。

曾做娛樂攝影記者的仇氏兄弟Edward和John，舉行了「Happy Birthday To Leslie想你20年珍藏展」。 「Happy Birthday To Leslie想你20年珍藏展」 「Happy Birthday To Leslie想你20年珍藏展」，正好與榮迷重返當年「Leslie生日聯歡會」 ，展覽入口就放了巨型哥哥人形紙牌。 1986年生日會在九龍香格里拉酒店舉行，黎明、許志安、陳雅倫、羅明珠等出席。

今次珍藏展part II命名「Happy Birthday To Leslie想你20年珍藏展」，正好與榮迷重返當年「Leslie生日聯歡會」 ，展覽入口就放了巨型哥哥人形紙牌，如同生日派對會場入口一樣，「哥迷」到場可以親手給哥哥寫上心意卡，遙送祝福給天上的哥哥。他們還印製了限量念卡送給到來參觀的「哥迷」留念。 

仇氏三兄弟重新挑選這次展出的物品，與上次稍有不同，場中掛上哥哥演過經典電影 《春光乍洩》、《縱橫四海》、《東成西就》、《霸王別姬》的海報，還有新再裝裱哥哥舞台演 出的照片，最吸睛有哥哥與梅艷芳台上合唱的靚相，二人舉手投足非常有默契，無論台 前幕後都是難得的最佳拍檔，其中有兩張哥哥親筆簽名的《阿飛正傳》照片則由好友Oliver借出展覽。

仇氏三兄弟累積了4月搞展覽的經驗，這次再搞就有效率得多，弟弟John接受訪問時說：「好多榮迷聯絡我哋，佢哋話上次嚟唔到，所以我哋夾到時間就決定再搞一次，4月仲有疫情，而家就完全復常，可以多啲互動。」展覽中發現牆上掛了一張裱上哥哥在97年舉行 《跨越97演唱會》中精選25張相片的相架，John續說:「照片係有連貫性，輯錄咗哥哥呢場演唱會開騷到完騷嘅精采環節，呢個相架特別訂製，相片重新揀過、打印同執過，花 咗好多時間，呢個相架係展覽首日朝早先趕工搞好。」John表示由日本和內地的榮迷專 程來港再參觀，訪問當還有千禧年後的河南少女榮迷來欣賞。榮迷未忘偶像，並親手寫 心意卡，有榮迷留言:「縱到天邊，越過大海，都會不斷miss you much」、「哥哥，你永遠在我心中」。

哥哥與我們光影回憶珍藏展Part II :《Happy Birthday To Leslie想你20年珍藏展》

展期:即日至15/9 12pm-7pm
地點:九龍尖沙咀彌敦道 36號重慶站二樓 ART6HUB 2101室

免費入場

其中有兩張哥哥親筆簽名的《阿飛正傳》照片則由好友Oliver借出展覽。 其中有兩張哥哥親筆簽名的《阿飛正傳》照片則由好友Oliver借出展覽。 今次珍藏展part II命名「Happy Birthday To Leslie想你20年珍藏展」 今次珍藏展part II命名「Happy Birthday To Leslie想你20年珍藏展」 今次珍藏展part II命名「Happy Birthday To Leslie想你20年珍藏展」 今次珍藏展part II命名「Happy Birthday To Leslie想你20年珍藏展」 今次珍藏展part II命名「Happy Birthday To Leslie想你20年珍藏展」 今次珍藏展part II命名「Happy Birthday To Leslie想你20年珍藏展」 今次珍藏展part II命名「Happy Birthday To Leslie想你20年珍藏展」 今次珍藏展part II命名「Happy Birthday To Leslie想你20年珍藏展」 今次珍藏展part II命名「Happy Birthday To Leslie想你20年珍藏展」
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