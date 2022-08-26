張天愛爆男友徐開騁出軌錄音 古力娜扎否認任小三（附電話錄音全文）

徐開騁：所以在那之前，我想說一次，我愛你，你，我，我好難過。

我去了，我一個朋友家，到了那我就一直喝，我喝多了。

張天愛：男孩還是女孩？

徐開騁：朋友是男孩。

張天愛：嚇死我了。

徐開騁我剛才說過了，我就不再是你心裡純粹的我。

張天愛：什麼意思？

徐開騁：我酒後亂性。

張天愛：你跟你那個男性朋友在一起了。

徐開騁：那當然不是

張天愛：你不是說你去男孩家裡嗎？

徐開騁：去了男孩的家，但是他叫一個女孩，他叫了很多人，我後來我都不知道我怎麼走的，所以其實都是我的問題。

張天愛：徐開騁

徐開騁：我知道，我告訴你，一個人的一個錯一直折磨著我。

張天愛：所以折磨你的是這件事情。

徐開騁：是的。

張天愛：所以根本就不是什麼戀愛合約，不能曝光戀情。

徐開騁：所以你現在知道了，我每天都在寫日記，我每天都在日記裡寫，就算你不原諒我的，我也要把我們做的事都做完了。我也想。

張天愛：你說你不能曝光戀情了是什麼？

徐開騁：我害怕

張天愛：你害怕這件事情是嗎？

徐開騁：嗯。

張天愛：我知道的真的很突然。

徐開騁：我知道當然會很突然，我不可以，我接受不了，我接受不了這樣的自己，我也接受不了這樣的自己，作為人我可以原諒自己，但作為愛人我不能。我原諒不了我自己，因為就算是那樣的情況，我也不能。因為我不能，因為我離開不了，因為有你在我才不會犯任何的錯誤。

張天愛：所以其實不是你跟你的公司什麼怕你發展，你怕粉絲知道你有女朋友不喜歡你了，所以不是這個原因。

徐開騁：我覺得我覺得我太脆弱了。

張天愛：因為你覺得可能一年多之後再曝光的話，我們倆再曝光的話，可能那個事就沒消息了是嗎？

徐開騁：不是，沒有的，我覺得我太脆弱了，我沒有辦法保護，所以我特別恨我自己，我一直以來。

張天愛：就從你跟那女孩上床之後，我的天。

徐開騁：我想成為一個真正的男人，也可能是因為我經歷的少。所以，我這一連串的事情，你可以相信我說的都是實話，因為我知道你不會接受我了，但是我要知道自己很愛你。

張天愛：我得冷靜一下，我不知道這個是不是一個，一個因為男人出軌都說是會是慣犯，我不知道怎麼定義這件事情。

徐開騁：我看到你出現在機場的照片，我崩潰了，我知道你很難過，我確實沒法安慰你，因為我的安慰也許會造成更深的損害。

愛寶愛寶愛寶回來吧！

我每天都生活在痛苦中，對自己的懲罰中，

對你情不自禁，對你言不由衷，對自己身不由己。有一天我一定會告訴你一切但也許那是你愛我的最後一秒。你眼中的我就不再是那個純粹的我。但我多幸運，我一直都知道你是對的人，我好自私，就算如此我還是想回到你身邊。

愛寶，對不起。