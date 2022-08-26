張天愛爆男友徐開騁出軌錄音 古力娜扎否認任小三（附電話錄音全文）

早前播出嘅內地綜藝《乘風破浪》，參加者之一嘅33歲內地女星張天愛，尋日突然喺微博發布一段電話錄音，踢爆緋聞男友徐開騁酒後亂性偷食，呢次真係名副其實震驚14億人！
徐開騁求原諒被讚好戲
張天愛同徐開騁因為拍劇而傳出緋聞，但係從來無正式公開關係。殊不知尋日無預警之下張天愛喺微博出post寫道「慣犯，希望所有女孩擦亮眼睛」，並附上一段3分半鐘錄音。內容係徐開騁坦承去朋友屋企飲酒時，同其中一個女仔發生關係。然後徐開騁又提到唔能夠公開同張天愛拍拖嘅原因，唔係合約唔俾，而係佢自己唔敢，驚fans唔鍾意。
張天愛成個過程都好冷靜，反而徐開騁死狗咁款要求原諒，不停叫女友暱稱「愛寶」，仲話「我知道你很難過，我確實沒法安慰你，因為我的安慰也許會造成更深的損害」。難怪有內地網友話，徐開騁喺錄音中嘅演技，好過晒佢以往所有作品。
徐開騁張天愛錄音文字版如下：
徐開騁：所以在那之前，我想說一次，我愛你，你，我，我好難過。
我去了，我一個朋友家，到了那我就一直喝，我喝多了。
張天愛：男孩還是女孩？
徐開騁：朋友是男孩。
張天愛：嚇死我了。
徐開騁我剛才說過了，我就不再是你心裡純粹的我。
張天愛：什麼意思？
徐開騁：我酒後亂性。
張天愛：你跟你那個男性朋友在一起了。
徐開騁：那當然不是
張天愛：你不是說你去男孩家裡嗎？
徐開騁：去了男孩的家，但是他叫一個女孩，他叫了很多人，我後來我都不知道我怎麼走的，所以其實都是我的問題。
張天愛：徐開騁
徐開騁：我知道，我告訴你，一個人的一個錯一直折磨著我。
張天愛：所以折磨你的是這件事情。
徐開騁：是的。
張天愛：所以根本就不是什麼戀愛合約，不能曝光戀情。
徐開騁：所以你現在知道了，我每天都在寫日記，我每天都在日記裡寫，就算你不原諒我的，我也要把我們做的事都做完了。我也想。
張天愛：你說你不能曝光戀情了是什麼？
徐開騁：我害怕
張天愛：你害怕這件事情是嗎？
徐開騁：嗯。
張天愛：我知道的真的很突然。
徐開騁：我知道當然會很突然，我不可以，我接受不了，我接受不了這樣的自己，我也接受不了這樣的自己，作為人我可以原諒自己，但作為愛人我不能。我原諒不了我自己，因為就算是那樣的情況，我也不能。因為我不能，因為我離開不了，因為有你在我才不會犯任何的錯誤。
張天愛：所以其實不是你跟你的公司什麼怕你發展，你怕粉絲知道你有女朋友不喜歡你了，所以不是這個原因。
徐開騁：我覺得我覺得我太脆弱了。
張天愛：因為你覺得可能一年多之後再曝光的話，我們倆再曝光的話，可能那個事就沒消息了是嗎？
徐開騁：不是，沒有的，我覺得我太脆弱了，我沒有辦法保護，所以我特別恨我自己，我一直以來。
張天愛：就從你跟那女孩上床之後，我的天。
徐開騁：我想成為一個真正的男人，也可能是因為我經歷的少。所以，我這一連串的事情，你可以相信我說的都是實話，因為我知道你不會接受我了，但是我要知道自己很愛你。
張天愛：我得冷靜一下，我不知道這個是不是一個，一個因為男人出軌都說是會是慣犯，我不知道怎麼定義這件事情。
徐開騁：我看到你出現在機場的照片，我崩潰了，我知道你很難過，我確實沒法安慰你，因為我的安慰也許會造成更深的損害。
愛寶愛寶愛寶回來吧！
我每天都生活在痛苦中，對自己的懲罰中，
對你情不自禁，對你言不由衷，對自己身不由己。有一天我一定會告訴你一切但也許那是你愛我的最後一秒。你眼中的我就不再是那個純粹的我。但我多幸運，我一直都知道你是對的人，我好自私，就算如此我還是想回到你身邊。
愛寶，對不起。
早前徐開騁被拍到去另一內地女星古力娜扎屋企過夜，有人估計張天愛眼見男友「酒後亂性」後死不悔改，於是公開錄音，「處決」賤男！唔少網友留言安慰張天愛，更讚佢夠狠！
古力娜扎割席救事業
而牽涉在內嘅古力娜扎都有share呢段錄音，仲怒斥「不是小三，之前不是現在不是以後更不會是！面臨全網『小三』的言論，一直不敢相信你是騙子！這段錄音也是讓我看清了你到底是個甚麼東西！」，似乎係要割席救事業。
原文刊登於 Yahoo 娛樂LOL，am730獲授權轉載