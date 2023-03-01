張天穎唱好廣東歌 陳奕迅張敬軒Sammi歌曲登巴黎時裝周舞台

出道一年的香港獨立歌手張天穎（Jaime）隨FASHION FARM FOUNDATION（FFF）籌備的國際時裝企劃 HKFG AW23一同前往巴黎，帶來從詞曲編監一手包辦的原創曲目，助力香港品牌 DEMO 、 PABEPABE 及 YAT PIT 在此期間發表2023秋冬時裝系列。
三首廣東歌medley
今次是Jaime首次踏上巴黎舞台演出，大為興奮的她沒有怯場，一身既青春又型格的打扮，為來賓送上自己重新編曲的廣東歌medley，Jaime特別用上哥哥張國榮的《追》作為medley的intro部份，而她所揀的三首膾炙人口的廣東歌，分別是張敬軒的《青春常駐》、鄭秀文的《終身美麗》及陳奕迅的《失戀太少》。三首經典金曲在Jaime重新編曲再串起來唱，別有一番味道。她解說自選三首廣東的原因，「呢三首歌對我都好重要，佢哋啲旋律交叉一齊係好優美嘅，好fit呢個fashion show，所以希望觀眾都會鍾意。」
首唱最新自創歌曲
除了廣東歌medley，Jaime又特別揀選了英文歌《Someone you loved》，「我覺得呢首歌只要一把聲一個鋼琴就已經好powerful，想呈現呢一面畀大家。」最後，Jaime將未派台的最新自創歌曲《1 step at a time》在巴黎首唱，站在巴黎時裝周的大舞台上唱廣東歌曲，令Jaime既感動又激動。對巴黎並不陌生的Jaime，以往到當地都是遊客身份，今次是Jaime首次飛抵巴黎，她直言感覺很夢幻，完成演出後，Jaime即遊客上身，趁機四處遊覽及吃當地美食。
路難行但繼續做
以獨立歌手身份出道已一年的Jaime，表示獨立歌手路難行亦會堅持走下去，「嚟到第二年做獨立歌手其實真係唔容易，但我都會繼續做，spare一啲時間去教番之前教鋼琴、作曲編曲嘅學生，一面做一面去儲多啲資金去做音樂。亦都想多啲參與MV拍攝及製作，係會辛苦少少，但我樂在其中。」今年已有不同計劃的 Jaime，早前與四位陳輝陽「女聲合唱」成員，包括Georgina、Kay、Winky、Chiutung自組成獨立女團Beanies，推出歌曲《公主抱》，希望在音樂上做多一點交流。全新的自創歌曲《1 step at a time》於三月中會派台，希望樂迷會喜歡。