張天穎唱好廣東歌 陳奕迅張敬軒Sammi歌曲登巴黎時裝周舞台

出道一年的香港獨立歌手張天穎（Jaime）隨FASHION FARM FOUNDATION（FFF）籌備的國際時裝企劃 HKFG AW23一同前往巴黎，帶來從詞曲編監一手包辦的原創曲目，助力香港品牌 DEMO 、 PABEPABE 及 YAT PIT 在此期間發表2023秋冬時裝系列。

三首廣東歌medley

今次是Jaime首次踏上巴黎舞台演出，大為興奮的她沒有怯場，一身既青春又型格的打扮，為來賓送上自己重新編曲的廣東歌medley，Jaime特別用上哥哥張國榮的《追》作為medley的intro部份，而她所揀的三首膾炙人口的廣東歌，分別是張敬軒的《青春常駐》、鄭秀文的《終身美麗》及陳奕迅的《失戀太少》。三首經典金曲在Jaime重新編曲再串起來唱，別有一番味道。她解說自選三首廣東的原因，「呢三首歌對我都好重要，佢哋啲旋律交叉一齊係好優美嘅，好fit呢個fashion show，所以希望觀眾都會鍾意。」