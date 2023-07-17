張天穎孖新晉組合Beanies到台北獻聲 唔怕爛聲食麻辣火鍋

嘉年華繼承一貫作風每屆均聚滿貨櫃舞台車、由樂團所組成創意十足的參賽隊伍車，還有DJ舞台及巨型市集，打破大眾對於一般音樂節的既定想像。代表香港獨立歌手的戰車，車身貼滿香港街招，港味及玩味十足，Jaime與 Beanies見到都「嘩嘩聲」，忍不住拍攝打卡留紀念。

Jaime先帶來李榮浩原唱的《烏梅子醬》，然後再唱出自創作品《1 step at a time》及《pick up your phone》，在廣東歌曲的感染力下，現場反應超high。其後她與香港獨立唱作女子組合Beanies出場，送上魏如萱原唱的《Have a nice day》，再唱今年出道首支作品《公主抱》，最後特別唱出剛剛錄好，但未派台的全新作品《最佳女團友》，創作靈感關於5個女生去旅行的歌，切合今次行程，別具心思。

食台灣麻辣火鍋醫肚

今年3月，Jaime受到邀請將廣東歌帶了到巴黎時裝周的舞台，如今又獲得贊助到台北參加嘉年華，Jaime感到很興奮，同時間又感覺很不真實，「都有啲緊張，因為要講普通話，希望佢哋聽得明我哋講乜啦！」至於剛出道的香港獨立唱作女子組合Beanies，可以飛到台北參加當地的搖滾音樂盛會，異口同聲表示機會很難得。她們5人更在當地開懷大食台灣麻辣火鍋醫肚。

Beanies是今年的全新女子創作組合，成員除了張天穎（Jaime），還有陳樂頤（Geor）、潘釗彤（Chiutung）、李凱翹（Kay）、黃健怡（Winky），她們5人同樣來自「陳輝陽 x 女聲合唱成員」。