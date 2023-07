張天穎孖新晉組合Beanies到台北獻聲 唔怕爛聲食麻辣火鍋

大唱廣東歌high爆全場

Jaime先帶來李榮浩原唱的《烏梅子醬》,然後再唱出自創作品《1 step at a time》及《pick up your phone》,在廣東歌曲的感染力下,現場反應超high。其後她與香港獨立唱作女子組合Beanies出場,送上魏如萱原唱的《Have a nice day》,再唱今年出道首支作品《公主抱》,最後特別唱出剛剛錄好,但未派台的全新作品《最佳女團友》,創作靈感關於5個女生去旅行的歌,切合今次行程,別具心思。