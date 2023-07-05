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娛樂
2023-07-05 09:11:40

張天穎專訪｜笑談撞樣黃心穎蔡一智 Jaime：我骨子裡係型

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黃心穎以獨立唱作歌手身份出道。

黃心穎以獨立唱作歌手身份出道。(林俊源攝)

去年以獨立創作歌手身份出道的張天穎(Jaime)，是不少人眼中的可愛追夢美少女，同時卻又被網民指跟黃心穎、蔡一智和顧定軒撞樣，Jaime幽默回應，「我冇黃心穎咁好身材，我都冇蔡一智咁好台風，反而跟Zeno的性格有點相似。」談到自身形象，爽朗率宜的Jaime笑言，「聽好多人話我好cute，其實我骨子裡係」Jaime的確「型」，早前獲邀出席時裝展並自彈自唱表演，更「型」是25歲就能包辦曲、，身兼多職儲錢出歌，包括教基層學童彈琴，支援腦退化症長者的音樂治療薪金不高，回報卻是窩心，更多了一班長者忠實粉絲。

問Jaime對樂壇發展的期望，「我從外國回來，想帶多啲音樂來香港，我聽有位前輩話過，以前想帶外國元素來香港，結果反被這裡的廣東歌裡同化，所以見現時香港樂迷接受力已好高，都好開心！」

26歳的張天穎予人cute cute少女形象。(林俊源攝) 張天穎自喜歡唱歌，笑言兒時唱到被父母叫收聲。(林俊源攝) 唱作歌手張天穎包辦曲詞編監。(林俊源攝) 張天穎自言：「我唔係cute，骨子裡係型。」。(林俊源攝) 張天穎早前獲邀到法國出席時裝騷。 張天穎早前在法國時裝騷上自彈自唱表演。 張天穎推出新歌《pick up your phone》，邀請麗英@小薯茄為新歌featuring及齊齊拍MV。 張天穎推出新歌《pick up your phone》，邀請麗英@小薯茄為新歌featuring及齊齊拍MV。 張天穎推出新歌《pick up your phone》，型格可愛路線兼行。

與麗英型格合唱

去年，Jaime張天穎斥資6位數字自組工作室先後推出《fallen 4 u《no money no honey》《ok sure》3首分享自我態度的作品以及首次以校園戀愛為主題的《1 step at a time》，剛推出的第5首單曲《pick up your phone》走型格路線，一改以往包辦曲、詞、編、監的作風找來鍾說填詞、楊振邦共同監製新歌她坦言想從經驗豐富的音樂人合作推動自己進步希望擦出新火花「找鍾說填詞因為她古靈精怪思路跳脫難以捉摸卻永遠有驚喜。」至於邀請麗英@小薯茄為新歌featuring，她透露，「之前有睇小薯茄，覺得麗英係一個好搞笑、好可愛嘅人，上年出第二首歌嘅時候，其實係諗住出《pick up your phone》先，不過，錄完、編完同埋mix完後，一直都覺得爭咁啲嘢，直到聽到麗英嘅《FreeRider》，覺得佢好啱唱呢首歌，所以就膽粗粗去問佢，問佢想唔想試吓一齊玩。」而麗英亦爽快答應。

張天穎被指與黃心穎撞樣。(林俊源攝) 張天穎被指與黃心穎撞樣，她笑言身材不及對方好。(林俊源攝) 張天穎為追音樂夢打幾份工。(林俊源攝) 張天穎(右)被指與黃心穎(左)「撞樣」 對於跟蔡一智撞樣，張天穎表示：幾好笑吖！ 張天穎早前與「撞樣」的Zeno參與音樂會，她笑言兩人性格頗相似。

陳奕迅《單車》 印象深刻

張天穎的成長，離不開音樂。Jaime自小就喜歡唱歌，兩歲已能跟著電視劇哼歌，唱到父母叫她收聲，自幼接觸古典音樂學彈琴對廣東歌的認識始於陳奕迅的《單車》，「那時小學二、三年級，好記得有位親戚入醫院，其實也不太清楚甚麼回事，坐著等候時，隨便聽爸爸給我mp3機，覺得旋律好好聽，又唱得好聽，就單曲循環。」張天穎父親是琵琶高手，曾是業餘中樂團的成員，母親擁有甜美的嗓子，是唱得之人，遺傳了雙親的音樂細胞，在不太懂樂理的情況下，單靠模仿已能跟爸爸學彈琵琶樂曲。

陳輝陽女團Beanies成員

Jaime中四時往加拿大升學，寫歌念頭源於想送歌給朋友；其後往美國讀大學時，偶爾會在個人IG發布唱歌短片，開始累積了一些followers。她在取得表演和音樂工程學位後回港，曾曾經英皇舉辦的寃枉新秀訓練營後，Jaime曾與陳輝陽「女聲合唱」的4位成員，自組成獨立女團Beanies推出歌曲《公主抱》。以她的條件不難簽唱片公司，她卻選擇獨立發展，「雖然簽公司有較多資源，但很多時要妥協，未必能表達心底最想講的，起步階段先讓人認識張天穎是怎樣的人。」話雖如此，自資獨立歌手收入不穩，父母可有反對？Jaime表示，起初父母以為只是玩票性質，但看她愈來愈認真，就叮囑一句，「你要做就做到最好。」

張天穎第一首主動聽的廣東歌的陳奕迅的《單車》。 張天穎靠教琴儲錢出歌，除了私人教授和國際學校學生，也會教基層學童。 美加留學回港的張天穎，希望能將外國音樂元素注入廣東歌。(林俊源攝) Jaime與四位陳輝陽「女聲合唱」成員Georgina、Kay、Winky、Chiutung，自組成獨立女團Beanies出歌。

教腦退化長者基層小孩 被「欺凌」但窩心

於是，Jaime從曲、詞、編、監到MV構思都一手包辦，「最辛苦係冇得瞓，因為要事事跟到足，但作品係自己心血，又覺好值得。」最實際的考慮是資金，幸好她自幼學彈琴，現時收入來源主要來自教琴，學生除了私人教授和到國際學校教班，她還會教腦退化長者和基層孩子，「我三叔有腦退化症，他不認得我是誰，但惟一可以跟他溝通就是鄭少秋的歌，每次哼唱『屠龍刀倚天劍…』就有反應，我覺得好神好，音樂可以刺激他們的腦袋，改善睡眠質素。其實他們好窩心，有時我因工作請假，他們會慰問，知道我出歌，雖然聽唔明我唱甚麼，但會話留意收音機，當然有時講完都唔記得。」另外，Jaime也有教一班土瓜灣重建計劃影響的基層學童彈琴，「他們無法負擔學樂器的費用，但參加了資助計劃有機會學琴，每次都很用心練習和求教，雖然時被他們bully(欺凌)……叫我做Auntie或婆婆，但全部好熱切學習。」音樂走來的微妙聯繫，也許就是她堅持唱作的動力。

文：Grace 攝：林俊源

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