張天穎專訪｜笑談撞樣黃心穎蔡一智 Jaime：我骨子裡係型

去年以獨立創作歌手身份出道的張天穎(Jaime)，是不少人眼中的可愛追夢美少女，同時卻又被網民指跟黃心穎、蔡一智和顧定軒撞樣，Jaime幽默回應，「我冇黃心穎咁好身材，我都冇蔡一智咁好台風，反而跟Zeno的性格有點相似。」談到自身形象，爽朗率宜的Jaime笑言，「聽好多人話我好cute，其實我骨子裡係型。」Jaime的確「型」，早前獲邀出席時裝展並自彈自唱表演，更「型」是25歲就能包辦曲、詞、編、監，身兼多職儲錢出歌，包括教基層學童彈琴，支援腦退化症長者的音樂治療薪金不高，回報卻是窩心，更多了一班長者忠實粉絲。 問Jaime對樂壇發展的期望，「我從外國回來，想帶多啲音樂來香港，我聽有位前輩話過，以前想帶外國元素來香港，結果反被這裡的廣東歌裡同化，所以見現時香港樂迷接受力已好高，都好開心！」

與麗英型格合唱 去年，Jaime張天穎斥資6位數字自組工作室，先後推出《fallen 4 u》、《no money no honey》和《ok sure》3首分享自我態度的作品，以及首次以校園戀愛為主題的《1 step at a time》後，剛推出的第5首單曲《pick up your phone》走型格路線，一改以往包辦曲、詞、編、監的作風，找來鍾說填詞、楊振邦共同監製新歌，她坦言想從經驗豐富的音樂人合作，推動自己進步，希望擦出新火花，「找鍾說填詞，因為她古靈精怪，思路跳脫，難以捉摸卻永遠有驚喜。」至於邀請麗英@小薯茄為新歌featuring，她透露，「之前有睇小薯茄，覺得麗英係一個好搞笑、好可愛嘅人，上年出第二首歌嘅時候，其實係諗住出《pick up your phone》先，不過，錄完、編完同埋mix完後，一直都覺得爭咁啲嘢，直到聽到麗英嘅《FreeRider》，覺得佢好啱唱呢首歌，所以就膽粗粗去問佢，問佢想唔想試吓一齊玩。」而麗英亦爽快答應。

聽 陳奕迅《單車》 印象深刻 張天穎的成長，離不開音樂。Jaime自小就喜歡唱歌，兩歲已能跟著電視劇哼歌，唱到父母叫她收聲，自幼接觸古典音樂學彈琴，對廣東歌的認識始於陳奕迅的《單車》，「那時小學二、三年級，好記得有位親戚入醫院，其實也不太清楚甚麼回事，坐著等候時，隨便聽爸爸給我mp3機，覺得旋律好好聽，又唱得好聽，就單曲循環。」張天穎父親是琵琶高手，曾是業餘中樂團的成員，母親擁有甜美的嗓子，是唱得之人，遺傳了雙親的音樂細胞，在不太懂樂理的情況下，單靠模仿已能跟爸爸學彈琵琶樂曲。 陳輝陽女團 Beanies 成員 Jaime中四時往加拿大升學，寫歌念頭源於想送歌給朋友；其後往美國讀大學時，偶爾會在個人IG發布唱歌短片，開始累積了一些followers。她在取得表演和音樂工程學位後回港，曾曾經英皇舉辦的寃枉新秀訓練營後，Jaime曾與陳輝陽「女聲合唱」的4位成員，自組成獨立女團Beanies推出歌曲《公主抱》。以她的條件不難簽唱片公司，她卻選擇獨立發展，「雖然簽公司有較多資源，但很多時要妥協，未必能表達心底最想講的，起步階段先讓人認識張天穎是怎樣的人。」話雖如此，自資獨立歌手收入不穩，父母可有反對？Jaime表示，起初父母以為只是玩票性質，但看她愈來愈認真，就叮囑一句，「你要做就做到最好。」