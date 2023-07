張天穎專訪｜笑談撞樣黃心穎蔡一智 Jaime：我骨子裡係型

與麗英型格合唱

去年,Jaime張天穎斥資6位數字自組工作室,先後推出《fallen 4 u》、《no money no honey》和《ok sure》3首分享自我態度的作品,以及首次以校園戀愛為主題的《1 step at a time》後,剛推出的第5首單曲《pick up your phone》走型格路線,一改以往包辦曲、詞、編、監的作風,找來鍾說填詞、楊振邦共同監製新歌,她坦言想從經驗豐富的音樂人合作,推動自己進步,希望擦出新火花,「找鍾說填詞,因為她古靈精怪,思路跳脫,難以捉摸卻永遠有驚喜。」至於邀請麗英@小薯茄為新歌featuring,她透露,「之前有睇小薯茄,覺得麗英係一個好搞笑、好可愛嘅人,上年出第二首歌嘅時候,其實係諗住出《pick up your phone》先,不過,錄完、編完同埋mix完後,一直都覺得爭咁啲嘢,直到聽到麗英嘅《FreeRider》,覺得佢好啱唱呢首歌,所以就膽粗粗去問佢,問佢想唔想試吓一齊玩。」而麗英亦爽快答應。