張天穎戀ANSONBEAN多得Winka做媒人 Jaime談上一段情：點解會咁對我？

27歲的張天穎（Jaime）在美國大學修畢表演和音樂工程系後，於2022年以獨立歌手殺入樂壇。事實上，她讀書期間已獲陳輝陽青睞參與女聲合唱團。及至2023年，她又夥拍4位陳輝陽女聲，組成人氣女團Beanies。出道以來大部分作品都一手包辦曲詞編監的Jaime，為最新個人派台作《將快樂這刻蔓延》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。 婉拒簽約英皇 節目中，Jaime除了分享去年街頭偶遇加拿大組合Crash Adams即興合唱，以及再邀對方作為新歌MV彩蛋的神奇經歷外，Jaime更自揭出道前曾獲英皇斟洽，最後卻婉拒簽約的大膽決擇。無論事業或戀愛，Jaime形容自己是一頭蠻牛，最後更大爆讓她戀上男友ANSONBEAN（陳毅燊）的媒人，竟然是COLLAR成員Winka。

事業、愛情兩得意的Jaime，直言初戀是在中學時期發生：「我初戀就係中學拍拖，之後我就去咗加拿大，因為long distance所以好快就拜拜咗，我嗰時都好傷心，都做過好傻豬嘅嘢。」坦承有過四、五段認真感情的Jamie，稱今天已不再戀愛腦：「我每次拍拖都好認真，以前係好戀愛腦，但而家唔係啦，覺得自己唔同哂啦。」Jaime形容自己人生很透明，過往拍拖亦會於網上大方分享，故去年初與比她小三歲的ANSONBEAN逛中環嘉年華爆出姊弟戀後，二人索性大方公開這段剛萌芽的關係。被問身為女團公開戀情會否擔心引來脫粉潮，Jaime說：「或者我受外國文化影響，會認為如果我好的話，大家都會替我開心，我好習慣同大家share所有嘢，一向都將自己所有嘢都擺上網，所以我無諗咁多，我地開心，認為大家都會開心。」Jaime直認去年逛嘉年華，她與ANSONBEAN才剛約會，原來這對小情人從不介意戀情曝光：「從來都無介意過，如果介意，嗰時就戴哂帽、口罩啦。真係無諗咁多，淨係好專注地我地兩個嗰刻，想去玩嘉年華嘅心情。」

ANSONBEAN直認 傷害前度 ANSONBEAN與Jaime屬不同公司，問到大纜扯唔埋的二人怎開始，她說：「將我地兩個牽紅線同拉埋嗰嗰，就係COLLAR嘅Winka！Winka係我以前Busking朋友，以前成日出去玩。就係Winka同ANSONBEAN合唱咗電影《明日戰記》主題曲變成朋友，就有一次我同朋友約左Winka，佢遲遲都未到，原來佢約咗ANSONBEAN傾緊計，當時阿左（陳樂頤）都識ANSONBEAN，之後叫咗佢上黎一齊玩，所以就識咗佢。」節目中，Jaime更分享男友的第一印象：「我發現同佢有共通點，就係我地講廣東話同英文時，都有兩個唔同性格，最初係好學術性溝通呢樣嘢。」至於誰先主動踏出第一步，她表示：「我哋好自然，因為之前頒獎禮都見過大家，所以好自然就打開話題，而我地first date就係去嘉年華啦。」Jamie大讚男友吸引地方：「佢好自律，好注意飲食健康，我反而係個一忙就唔食嘢嘅人，而佢就會督促我去食嘢，又好體貼，係佢令我進步好多。」Jaime更分享二人相處的甜蜜小習慣：「我地有個group『和尚天地』，會分享每日要完成的目標，會互相督促大家；我地每日都互相分享感恩嘅三件事，唔一定好難，譬如今日好天個天好藍已經好感恩，互相令大家開心啲。」

ANSONBEAN訪問曾說過跟Jaime拍拖前傷害過不少前度，問她擔不擔心，她說：「如果進入一段關係只係諗對方會傷害你，咁就不如唔好開始，每段關係我都係一個獨立個體，我只會諗同呢個人一齊，可以點變成個更好嘅人。」至於跟ANSONBEAN一起不久前，她也經歷過一段很透明的情傷，問事件會不會有陰影，Jaime說：「以前我淨係識問點解會係我？點解會咁對我？經歷過之後，而家我學到乜嘢係自愛，亦會反省嗰陣我自己都或者有問題，亦明白到有啲嘢係要經歷。」