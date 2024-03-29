張天穎新歌《低調》搵老竇彈琵琶 拎晒積蓄拍父女檔MV

張天穎（Jaime）全新廣東歌《低調》已經上架，為突顯電子曲風揉合中國風元素，特別請來親爸爸為歌曲featuring彈奏琵琶。她說︰「其實前後都搞咗兩年，爸爸好鍾意彈琵琶，我覺得佢彈得好叻，所以我就請佢合作，佢最初都會問『得唔得㗎？會唔會好難？』，我就同佢講，新歌前奏節錄咗《彝族舞曲》少少嘅片段，係爸爸識彈嘅，佢知道後就放心好多，接受咗我嘅邀請！」

Jaime稱歌曲《低調》的靈感，是來自爸爸經常教她做人要「低調」，所以，她便有感而發，將學習「低調做人 高調做事」這個哲學寫成一首歌，並請爸爸一齊合作。她表示為配合《低調》的電子舞曲，花了近半年時間練舞，希望令樂迷耳目一新！拍攝MV當日，先於南生圍晚上取景拍Jaime與舞蹈員齊齊跳舞的部份，之後在灣仔租了一間富有特色的火鍋店拍通宵，拍足十七小時，一絲不苟。

今次MV，Jaime找來波仔Boris操刀，爸爸有份參與拍攝，媽咪雖然沒有上鏡，但卻陪住Jaime父女捱通宵，令MV背後飽滿愛。她又提到今次MV是入行兩年以來最大製作的一次，身為獨立歌手，自己投資拍攝，捨得投放在入，完全是因為想同爸爸有個共同難忘的回憶作紀念。

Jaime說︰「我覺得同爸爸好難得有個咁嘅合作，加上爸爸成日同我講，要做就要做到最好，所以今次我就曬冷，基本上我將賺到儲落嘅錢，都放咗喺呢首歌嘅製作同拍MV上面，畫面同音樂上都豐富咗好多，成為咗我同爸爸畢生難忘嘅project！」《低調》是由T-Ma監製，Jaime與PurpleNacho一同編曲，再由Jaime包辦作曲及填詞，最後成為一首由琵琶輪子彈奏出充滿少數民族的氣息，再穿梭到現代型格的電子舞曲。

Jaime笑言：「我發覺曲、詞、編、監如果自己做晒嘅話，真係會慳好多錢，但係，而家有T-Ma幫我做監製，PurpleNacho同我一齊編曲，令我學到好多嘢，令到首歌更加立體，使多啲錢都係值得嘅。」