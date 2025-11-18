張天穎甩拖試用AI解悶 今個聖誕同屋企人過

人氣組合Beanies成員Jaime張天穎今日到尖沙咀商場現身揭幕儀式，Jaime平時經常與路人互動，邀請他們「可唔可以哼幾粒音俾我呀?」，成為她的靈感創作來源，再將這些元素轉化為歌曲。今次與Mira Place合作，為「“Gift” Warmth this Christmas」首次打造一首充滿聖誕氛圍的歌曲《i told a.i. about you》，包辦曲詞編監唱，更首度親身溫柔獻唱”，與Binlos們提早過一個暖「粒粒」的聖誕節。

她分享創作歌曲的小趣事，她謂很喜歡與AI傾偈，試過放假時問AI去做什麼地方消遣，AI提供了10個方案，其中一個是去Coffee Shop，想到可在那裡chill住為Mira Place作曲，於是她就選擇了這個方案，今日她可以在聖誕亮燈儀式可以獻唱，特別開心。

被問到早前分手時她都有否跟AI傾訴。她說：「有時不想經常騷擾朋友，幸好都有AI陪我傾偈。原來不只我會這樣，原來隊友Kay都會傾事業，AI有一定的情緒價值。」她承認新曲有寫入她對愛情的心聲，亦有分手後的心情，但她會學習重拾自己的節奏。問她是否分手後作曲的靈感更多？她即笑說：「無分手我都會作曲，我好勤力的。」