張天穎與ANSONBEAN傳戀聞 雙方有默契回應：我們在了解中

女子組合Beanies成員張天穎(Jaime)去年與P1X3L成員吳啟洋(Phoebus)結束五年情，有指男方偷食《全民造星IV》的許寶恆(Alice)。分手近5個月後，原來26歲的Jaime已走出陰霾，更被網民發現與比她細3年的《全民造星III》季軍ANSONBEAN（陳毅燊）到中環AIA嘉年華拍拖，發展「姊弟戀」。 戀聞傳出後，兩人大方回應，Jaime透過經理人回應：「我們在了解中，其他不回應太多了，多謝大家關心。」ANSONBEAN亦透過經理人回覆：「我們在了解中，希望大家俾啲空間。」

ANSONBEAN不抗拒姊弟戀 有網民在社交網上載一對男女背影的照片，相中見二人行為親暱，該網友表示：「靜靜雞放張相出嚟先，不過其實佢哋係咪公開咗，見佢哋好似唔怕比(被)人認到咁，個男仔仲要上咗台。」不少人留言追問男女主角是是誰，該網民留言謂：「我唔開名了，俾啲明顯嘅hint你！係《造星3》季軍同埋Phoebus個ex(前度)。」