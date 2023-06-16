張天穎邀請麗英featuring新歌 拍MV出動珍藏他媽哥池

張天穎（Jaime）日前（14日）推出最新歌曲《Pick Up Your Phone》，除了親自擔任作曲、編曲及監製，今次更邀請了麗英@小薯茄為新歌featuring、鍾說填詞，還有楊振邦共同監製新歌，Jaime表示：「填詞搵咗鍾說填，因為想學多啲嘢同有進步，所以請咗好有經驗嘅楊振邦同我共同監製首歌！之前有睇小薯茄，覺得麗英係一個好搞笑、好可愛嘅人，上年出第二首歌嘅時候，其實係諗住出《pick up your phone》先，不過，錄完、編完同埋mix完後，一直都覺得爭咁啲嘢，直到聽歌聽到麗英嘅《FreeRider》，覺得佢好啱唱呢首歌，所以就膽粗粗去問佢，問佢想唔想試吓一齊玩。」結果，麗英很爽快答應。

出動私伙

日前，Jaime與麗英齊齊為新歌拍攝MV，Jaime笑言拍攝當日發生的所有事都是趣事，她說：「由我哋着住Y2K顏色、好鮮艷嘅衫遊走香港每個角落，好多人都用奇異嘅眼光望住我哋兩個！係有少少尷尬，不過，同麗英一齊好開心、好enjoy！就好似活咗喺自己嘅世界入面！」另外，為配合MV，Jaime更出動不少私伙道具，「我返屋企搵返小學戴嘅Baby-G手錶、玩過嘅他媽哥池、舊款嘅iPod，同埋徵用咗爸爸以前拍片嘅VHS機！」

至於新歌內容，Jaime說：「首歌係講關於一種迷惘，好似你約咗一個人，最尾佢冇出現，同時見到佢哋喺IG度post咗同其他人出街嘅story，令自己諗自己喺人哋心目中嘅價值係咪原來好低，同時間又會有少少嬲，點解佢唔誠實啲咁講真話。」