張天穎邀請麗英featuring新歌 拍MV出動珍藏他媽哥池

張天穎(Jaime)日前(14日)推出最新歌曲《Pick Up Your Phone》,除了親自擔任作曲、編曲及監製,今次更邀請了麗英@小薯茄為新歌featuring、鍾說填詞,還有楊振邦共同監製新歌,Jaime表示:「填詞搵咗鍾說填,因為想學多啲嘢同有進步,所以請咗好有經驗嘅楊振邦同我共同監製首歌!之前有睇小薯茄,覺得麗英係一個好搞笑、好可愛嘅人,上年出第二首歌嘅時候,其實係諗住出《pick up your phone》先,不過,錄完、編完同埋mix完後,一直都覺得爭咁啲嘢,直到聽歌聽到麗英嘅《FreeRider》,覺得佢好啱唱呢首歌,所以就膽粗粗去問佢,問佢想唔想試吓一齊玩。」結果,麗英很爽快答應。