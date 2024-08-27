張天穎「三粒音project」推完整版歌曲 MV出動埋水車有段故

Beanies成員張天穎(Jaime)最新作品《doot doot》由自己作曲、填詞、編曲及監製，最特別的是今次作品是來自她一個名為「本故事不純屬虛構」的project，亦即是她會著不同的人提供幾粒音，其後譜出一小段歌曲，如今則變成完整的一首歌。

Jaime說：「首歌都作咗幾耐，但一直都冇詞，之前去台北旅行時，有幾日一個人周圍行，唔做嘢好唔自在，諗住作咗呢首詞，坐咗喺一間咖啡店度避雨，就完成咗呢份詞。」而《doot doot》這首歌，是Jaime第一次去做街訪，問路人畀幾粒音時得到的，「問路人畀幾粒音，再將佢延伸落去，當時好多人留言話想聽個原整版，而佢好似我一個成長，我以前好驚行出街同陌生人講嘢，但呢個project令我打破咗個關口。」 今次歌曲講自愛，Jaime說：「好多時候我哋唔開心，我好需要一個人去消化，慢慢習慣咗一個人嘅節奏，一個人嘅生活，為咗去搵返個平靜，唔想有任何人或受任何嘢影響到，會驚改變或無端端有個人出現，我都會一律踢走佢哋。」

曾經害怕期待，怕會失望，Jaime說：「其實睇番轉頭，呢啲情緒只不過係過雲雨，嚟一嚟就會走，所以我唔使驚咁多，想喊就喊，有人嚟拍下你膊頭，咪一齊笑下囉，可能係part of healing嘅過程。我相信一切都會變好，人有高低起伏嘅時候，所以要擁抱情緒，認識自己需要啲乜，一切就會變好。」

今次新歌MV飛去台北拍攝，更要租水車，原來背後有段故。她說︰「上次去台北因為落雨，所以去咗間咖啡店避雨，當時將呢個情景寫咗份歌詞，咁拍MV時，導演租咗架水車，拍我要避雨，所以拍嘅時候係濕住身大半日去拍。」Jaime指拍攝組的工作人員很好，每次見她濕透身，會立即拿毛巾不停為她抹身，令她感到很窩心。 因為MV拍攝得比較moody一點，為配合當中的情節，Jaime需要流眼淚，拍之前她一直擔心自己流不出眼淚，拍攝組亦為她準備定眼藥水，隨時製造假眼淚，但結果卻令她很意外，她說：「原來越來越入戲，現場咁多工作人員，我好難喺咁多人面前喊，但我喊到，唔使用支眼藥水！」

另外，8月22日生日的Jaime，歌迷會日前為她慶祝搞生日派對，近年Jaime因為工作忙少了與fans聚會，所以，特別抽了半日時間與他們見面，一齊玩遊戲、唱歌、簽名及合照，收到不少fans送的禮物，Jaime說：「佢哋好鍚我，收到佢哋寫畀我嘅信最感動，我返屋企睇，睇到眼濕濕。」不過，最令fans喜出望外的，是估不到Jaime真的將三粒音project的第一首歌，創作成為一首完整歌曲，紛紛向Jaime表示，這個project要一直做落去。