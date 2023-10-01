張天穎Jaime需時間消化失戀 認與Phoebus突然分手避談小三Alice

P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）與張天穎(Jaime)拍拖多年，但傳出因為《全民造星IV》的許寶恆(Alice)介入，而令他們分手。Phoebus早前出席活動時，強調不涉及第三者，但問到是否跟Alice一齊時，他一時口誤答「係」，其後再指大家只是好朋友，並稱相關報道出街後，有跟Alice互相關心，並向她就事件感到抱歉。昨日(30日)Jaime出席《未來音樂祭2023》時，坦承仍需時間消化與Phoebus分手一事。

談起Alice 即hang機

Jaime與吳家忻一齊接受傳媒訪問，她表示仍需時間消化，要好似家忻般努力向前行。她稱那次入院是因為工作太過操勞，問到Phoebus有沒有問候她，她只謂對方的工作很忙。當提到Phoebus與Alice的報道，其心情如何，她說︰「唔開心就一定有少少，但係消化囉，學習囉。(知唔知佢哋一齊咗？)其實佢就冇同我講，佢哋嘅事都係交返比佢哋啦。」提到她之前有讚好Alice的帖文，是否覺得被蒙在鼓裡，她就一度hang機，想了一會再答道︰「事情發生有啲突然，最重要改變自己心態。」

問到Phoebus跟Alice同遊長隆一事，她說︰「我唔知道佢地去咗邊㗎喇其實。」至於她在今次感情路上是否受騙，她說︰「我覺得一段感情有開心同唔開心，係一個課程，好感恩有家人同朋友陪住。」並謂現時會愛多些自己，而未來會否公開戀情，她表示會保持低調。另外有傳媒問Jaime，如Phoebus和Alice真拍拖，她會否送上祝福，她只答會做好本分，並稱跟Alice不熟，和對方沒有交流。