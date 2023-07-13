張天賦助手惹火言論引網民不滿 MC︰佢唔代表我

MC張天賦昨日到尖沙咀出席品牌活動，並透露近日先後到日本及台灣拍電影及MV。他的私人助手Yee Yee日前的言論先後令Do姐鄭裕玲、同門的Moon Tang及蘇麗珊躺住中槍，其中更指MC不與Do姐拍旅遊節目，是因為「討好前輩嘅嘢唔係好啱佢」，令網民譁然，又大爆陳凱泳(Jace)將過檔華納。對Yee Yee的言論，MC說︰「佢唔代表我，要澄清只是佢嘅私人討論，唔係我立場。」

MC的私人助手Yee Yee再發表惹火言論。

不擔心Do姐受影響 MC表示沒有太留意，知道要出席活動會被問到此事，所以有留意事，並再向傳媒了解大致內容。其後他說︰「得知啲CAP圖同對話流出係私人自己傾偈嘅GROUP，呢個並不代表我同公司立場，我覺得佢有言論自由，但提到公司嘅人，我係唔舒服。如果唔係我官方fans club就唔係我管轄範圍。」他坦言自也很想拍旅遊節目，但奈何行程很忙，並稱Do姐在圈中打滾多年，知道她不會受這些言論影響。