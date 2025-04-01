張天賦新歌《懷疑人生》 入行前做到懷疑人生

MC張天賦今年3月30日出道4周年，繼《說謊者》後再推今年第2首主打歌《懷疑人生》。新歌內容以「人生」作為主題，帶出眾人和MC心中想法與無力感。MC出道前做過不同工作，如安裝冷氣、餐廳廚師、侍應、電話月費推銷員等，非常貼切新歌主題。
MC說：「安裝冷氣係我返過嘅其中一份工，真實工作比喺MV入面辛苦好多。當時多數做唐樓或House，上3樓搬嘢，洗冷氣同換冷氣，搬搬抬抬耐咗，就發覺背脊多咗傷痕。」
夠quota唔sell客
至於介紹電話plan，即是在街頭拉易拉架然後等人查詢。「唔太需要sell客，除非你要追quota啦，不過平時都要風吹雨打。」
MC做餐廳唱歌之餘仲要煮食，因為老闆要人用。「平時會幫手煮意粉、炸雞翼同薯條，夠鐘就出去唱歌，唱完就返入去幫手煮嘢。其實餐牌上面食物都算易做，我愛食物就係意粉。」
考生不灰心
《懷疑人生》講述我們在成長時遇到很多價值觀的衝擊，令人懷疑人生各種事情，MC分享曾遇過這種情況及解決方法。「你一定要喺實際同夢想中揀一項去實現。我當時嘅決定係同性格有關，我係一個活在當下嘅人，可以喺微細嘅地方搵到快樂。busking之後如果我可以買到我想要嘅咪或者喇叭，有人聽我唱歌就開心。」
MC推出新歌日子正值DSE開考，他亦鼓勵應屆考生：「喺我嘅角度認為DSE只係一個階段，並唔係決定人生之後嘅嘢。之後仲有好長嘅路、好多決定要做，所以唔使擔心同灰心。」