張天賦新歌《懷疑人生》 入行前做到懷疑人生

MC張天賦今年3月30日出道4周年，繼《說謊者》後再推今年第2首主打歌《懷疑人生》。新歌內容以「人生」作為主題，帶出眾人和MC心中想法與無力感。MC出道前做過不同工作，如安裝冷氣、餐廳廚師、侍應、電話月費推銷員等，非常貼切新歌主題。 MC說：「安裝冷氣係我返過嘅其中一份工，真實工作比喺MV入面辛苦好多。當時多數做唐樓或House，上3樓搬嘢，洗冷氣同換冷氣，搬搬抬抬耐咗，就發覺背脊多咗傷痕。」



夠quota唔sell客 至於介紹電話plan，即是在街頭拉易拉架然後等人查詢。「唔太需要sell客，除非你要追quota啦，不過平時都要風吹雨打。」 MC做餐廳唱歌之餘仲要煮食，因為老闆要人用。「平時會幫手煮意粉、炸雞翼同薯條，夠鐘就出去唱歌，唱完就返入去幫手煮嘢。其實餐牌上面食物都算易做，我愛食物就係意粉。」