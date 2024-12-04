張天賦自爆年幼討厭沖涼變「體臭MC」 呼籲賦二代勿再送零食

MC張天賦日前(12月1日) 28歲生日，早前獲獲過千fans包下整個燒烤場慶祝生日，並於正日當天推出新歌《一百個未老先衰的方法》。MC獲賦二代(fans暱稱)送上三層蛋糕，並收到大量禮物，不過他就呼籲，「但真係實在太多零食啦，就可以減小因為我黎緊會好大隻嘅！咁所以就唔食零食架啦。」經常丟棄偶包的MC他與fans大玩遊戲，自爆年幼時曾因討厭沖涼引致體臭。

生日會上，MC逐一品嚐賦二代悉心為MC燒烤的食物，生日會尾聲賦二代們送上三層蛋糕，蛋糕主體設計參照其演唱會上型爆彈電結他唱英文歌的造型，同時亦為MC 2025年的巡迴演唱會送上祝福，當然也有他的愛犬 豬柳蛋 及一系列MC 2024年的精彩時刻，包括參與電影拍攝、考獲電單車車牌，蛋糕上當然也有MC不可或缺的手機遊戲畫面及模型擺設。最後賦二代全晚共唱了八次的生日歌引致MC尷尬崩潰大叫。

MC在答問環節現自爆，「我細個嘅時候成日都唔願沖涼，所以小學既時候曾經係有過體臭，真係有一排係有臭狐架，但去到之後我就學識沖涼啦，我就有一個沖涼嘅次序，之前一開始我係沖身再洗頭嘅，但後尾我發現咁我個身乾淨咗我個頭污糟嘅咪滴返落個身度囉？！咁跟住又出現洗臉呢個環節喎，咁我又覺得洗完頭啲污糟野又係會去返塊面度，咁所以我都係會洗頭先哈哈！」 MC自言不是一個非常注重節日的人，生日願望也是希望自己能做到自己定下過的目標、答應過的事。

MC新歌《一百個未老先衰的方法》由徐浩監製、wyman黃偉文填詞、Gareth.T湯令山作曲，表達一個人對上一段感情所受到的痛苦，而生日正日推出新歌則是公司的想法。 問MC對於華納高層(WarnerGoChan)較早前發布的新歌預告中，同事突然唱生日歌，當時的你有什麼感受？ 他說：「因為呢原本我個心路歷程，我係非常之認真去演吹蠟燭嘅嗰一幕戲，然後我以為高層們唱生日歌嘅時候係會有蛋糕或者什麼驚喜啦，點知係冇㗎喎！但係導演未嗌cut我又唔能夠移開個目光,所以我決定瞄一瞄有冇蛋糕啦，原來係冇架！我就係度諗點解導演仲未嗌cut既？我明明好認真㗎嘛！！」