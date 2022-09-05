張天賦X洪嘉豪演唱會｜宣布各自開騷 承諾盡力爭取讓粉絲優先購票(有片)

MC(張天賦)及Kaho(洪嘉豪)於九展Starhall舉行的3場《Kaho x MC Frenemy Live 2022 演唱會》，昨晚(4日)已圓滿結束。Kaho在完騷前表示，短期內兩人不會合體，他會「行先一步」今年內開個人演唱會，而出道不足兩年的MC亦已籌備開個人騷。兩人完騷後接受訪問時表示，沒想過這次再度合體開騷，一票難求，令很多「賦二代」會「院友」為求親身看偶像表演而買黃牛，當晚更有fans因此受騙買了假門票，他們大表心痛，並承諾會盡力確保「真fans」能優先訂票。兩人均表示暫未能公開個人騷的日期地點，MC被問到是否進駐紅館時，他就大派定心丸，足夠fans坐，「總之係大型演唱會。」

齊齊向跳唱進發 兩人完騷後高呼不拾得，並親自解釋跳舞黑面事件，Kaho解釋，「其實我係俾人呃，本來話輕鬆郁吓身，點知愈來愈多舞步，純粹handle唔到覺唔開心，無乜表情。」MC直言差點因「黑面Kaho」而發脾氣，「我覺得Frenemy個Show所有嘢應該共同進行，我已經跳緊，佢喺隔離只係郁吓，後來他都好配合。」Kaho向拍檔鄭重道歉，他自言每次學新事物都感困難，但克服了就很會開心享受，他再次多謝MC迫他跳舞作新嘗試，並揚言：「喺舞台表演終於有第一次，希望嚟緊的solo演唱會，都會有跳舞環節，因已豁出第一次。」MC亦表示會籌備推出跳唱作品，但仍需多下苦工作準備。