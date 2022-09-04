張天賦X洪嘉豪演唱會｜Kaho先solo MC感慨人愈大愈唔開心

MC（張天賦）及Kaho（洪嘉豪）於九展Starhall舉行的《Kaho x MC Frenemy Live 2022 演唱會》，今晚(4日)來到尾場，並設有網上直播。兩人率先唱出《觸電》及《二損一》，同時又請現場觀眾舉燈牌，讓看直播的觀眾感受現場氣氛。全場一片燈海，氣氛非常高漲。 今日繼續以「殘酷骰仔」方式決定誰先solo，繼首晚之後再次由Kaho擲中，他獨唱《主角光環》、《24/7戀人》和《半天空檔》，接著MC亦唱了3首歌包括《Good Time》、《時侯不早》及《老派約會之必要》。

人愈大愈不快樂 兩人各自solo後，Kaho再出場唱《污糟兒》，繼而介紹新歌，他形容猶如是《掉進海的眼淚》的續集，歌名叫《還原淚》。之後MC接力跳唱《Loser》，在唱新歌《乾》前，他表示，當人愈來愈大，面對好多壓迫或不開心，漸漸乾杯算，他希望大家如演唱會主題Frenemy，找到可分享心事的人。接著氣氛一轉，Kaho和MC先後唱出《活人標靶》及《小心地滑》兩首暗黑作品。 兩人互唱對方的歌曲，Kaho先自彈自唱MC的《反對無效》，MC則唱出Kaho的《掉進海的眼淚》， 繼而兩人合唱《聖誕很忙》和《上次講到》。Kaho回想上次在麥花臣開騷，感慨表示，很多時上次講完，未必有下次，接著話「老土嘢」留俾MC講。MC稱曾經有好多很好的兄弟，不知何故原來很久沒聯絡，認為大家只要重視這位朋友曾經給過你愛的話，不要怕老土，直接把心底的說話，就算簡單的一句問題也要說出來。台下的粉絲大叫「MC我愛你」，然後合唱《最佳損友》。