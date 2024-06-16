張學友再為因病取消台北場次道歉　自責巡演以來表現最差

張學友今天在演唱會上和粉絲互動聊天時，他提到之前在馬來西亞暈眩發作，也在上海確診過，「本來以為前兩次都經過了，現在應該很棒沒事了，什麼倒霉的都過了，但倒霉的還有。」談到自己罹患RSV，張學友笑說以為只是中了小孩的病毒，沒想到傷害比新冠肺炎還強3倍，

「歌神」張學友15日在台北小巨蛋開唱，同時也是台北場倒數第二場，今晚他為了保持體力，更難得沒有和樂手一起彩排，自嘆台北場為此次巡演表現最差的一場。

傷害比新冠肺炎還強3倍

張學友今天在演唱會上和粉絲互動聊天時，他提到之前在馬來西亞暈眩發作，也在上海確診過：「本來以為前兩次都經過了，現在應該很棒沒事了，什麼倒霉的都過了，但倒霉的還有。」談到自己罹患呼吸道合胞病毒感染（RSV），張學友笑說以為只是中了小孩的病毒，沒想到傷害比新冠肺炎還強3倍，

張學友表示：「新冠本來也說是攻擊呼吸道，但就沒攻擊我，可能是看我年紀大，這次小朋友的（病毒）就直接攻擊我上呼吸道，對一個歌手來講是非常艱難的事情。」對此，他也提到今晚為了保持體力，更難得沒有和樂手一起彩排，但他談到昨晚的表演，自承是此套巡演裏表現最差的一場。