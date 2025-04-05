張學友台北演唱緊張走音　不會退休「希望70歲再做一次」

歌神張學友4日帶着《張學友60＋世界巡迴演唱會》二度站上台北小巨蛋，他鬆口提及去年來台演出因病取消一事，坦言「心裏總是有點怪怪的」。他也自言因為到台灣演唱會緊張，讓他一度走音，「出來沒多久就破了」。

他也特別感謝粉絲的支持：「我知道台灣的朋友非常非常愛我的，我從前不敢講這個話的，我現在都不怕了，我怕自己不講就沒得講了，趁這機會說出來，謝謝大家一直對我的支持與信任。」

「心裏總是有點怪怪的」

歌神將連續3周的五、六、日在小巨蛋打卡上班，一開場，他在高台上以序曲〈留住這時光〉拉起帷幕。接著〈Ooh La La〉音樂一下，接着〈馬路英雄〉、〈情不禁〉3首勁歌舞曲，瞬間帶動現場氣氛。