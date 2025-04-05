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娛樂
2025-04-05 11:45:32

張學友台北演唱緊張走音　不會退休「希望70歲再做一次」

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張學友二度站上台北小巨蛋開唱。（圖／JDS提供）

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歌神張學友4日帶着《張學友60＋世界巡迴演唱會》二度站上台北小巨蛋，他鬆口提及去年來台演出因病取消一事，坦言「心裏總是有點怪怪的」。他也自言因為到台灣演唱會緊張，讓他一度走音，「出來沒多久就破了」。

他也特別感謝粉絲的支持：「我知道台灣的朋友非常非常愛我的，我從前不敢講這個話的，我現在都不怕了，我怕自己不講就沒得講了，趁這機會說出來，謝謝大家一直對我的支持與信任。」

「心裏總是有點怪怪的」

歌神將連續3周的五、六、日在小巨蛋打卡上班，一開場，他在高台上以序曲〈留住這時光〉拉起帷幕。接著〈Ooh La La〉音樂一下，接着〈馬路英雄〉、〈情不禁〉3首勁歌舞曲，瞬間帶動現場氣氛。

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提到在唱到〈我應該〉時，張學友深情詮釋相當投入，卻不小心走音，張學友說：「每次在台北這裡表演都有某程度上的緊張，加上上次來不是取消了嗎，心裏總是有點怪怪的，今天一定要盡力去表演，『平穩就好了好不好！』出來沒多久就破（音）了。」

張學友演唱會飆唱多首經典歌曲。（圖／JDS提供）

「堅持做自己喜歡的事」

他也承諾會盡量把下面的演唱會做好：「我知道台灣的朋友非常非常愛我的，我知道謝謝你們！我從前不敢講這個話的，我現在都不怕了我怕自己不講就沒得講了，趁這機會說出來，謝謝大家一直對我的支持與信任。」還可愛的為自己打氣：「張學友加油！」

話說到一半，他還秀出招牌一字馬：「就是我五十歲的時候做的，我現在六十歲還是可以做的！」張學友也放話不退休：「沒有說60歲一定要退休的，我就不退，怎麼了？」他表示自己想唱到70歲：「希望70歲再做一次演唱會，再跟大家見一次面，大家加油！我也會加油的無論天氣、人都變得亂七八糟的，希望可以在很混亂的世界裏面，堅持做自己喜歡的事，希望大家可以身體健康 。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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