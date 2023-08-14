張學友大馬個唱耳水不平衡突然跌低 環球︰沒有暈只是滑倒

歌神張學友在馬來西亞舉行一連六場的《張學友60+巡迴演唱會》今晚舉行第3場，惟中途發生意外，當學友唱出《只想一生跟你走》時，突然在台上跌倒，他隨即起身繼續唱歌。及後他解釋，是因為耳水不平衡的問題，令他感到天旋地轉，亦因而令到這幾天的個唱延遲了開始。及後學友敬業完成演出，有驚無險。

第二場已出現 耳水不平衡

學友在第二場演出時，因為頭暈令演出延遲了8分鐘開始，他表示因為耳水不平衡在開騷前半小時發作，他曾一度考慮取消演出，但最後決定落力為大家表演。然而，今日他的耳水不平衡問題更見嚴重，不慎在台上跌倒。他在台上表示非常頭暈，感到天旋地轉，「就好似你哋見到我咁樣囉！(指跌親)」。他又指耳水不平衡是不會影響他開騷，反而感冒會開不成個唱，只是現在不能太落力為觀眾跳舞。

暈佗佗頂住唱

學友又指跳舞始終是演唱會的一部份，為了減輕頭暈，大部份時間只好閉上眼睛。他亦搞笑表示「演唱會係60+，60+大家都準備唔係睇我跳太多舞啦，我又唔係郭富城……」期間學友亦多次閉眼稍作停頓，似是克服頭暈問題，其後他又搞笑表示不如就在此刻結束個唱，下次再補回給大家，在場歌迷不斷起鬨，學友再著歌迷投票，之後他說︰「我相信可以唱到，只要大家想聽，繼續做啦！」之後他更唱多一首歌作為不能跳舞的補償。