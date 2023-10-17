張學友宣布聖誕開騷共10場 耳水不平衡搞到有陰影

張學友由今年6月開始展開《張學友60+巡迴演唱會》，今日他宣布將於12月13日至26日期間舉行共10場個唱，門票分為$1280、$980及$580。指定信用卡持有人士可以於10月24日至25日優先訂票，另外今次贊助商是富衛保險，因此其客戶亦可於10月25日早上11時開始換購門票。
香港站自我要求更高
記者會播出重新編制的《不老傳說》純音樂，由一班芭蕾舞員表演揭開序幕。記招主持李浩林指開場的演出，是代表學友今次個唱加入了不少古典及芭蕾舞元素。張學友其後上台跟在場傳媒打招呼，他表示每次在香港開騷都很緊張，他說︰「唔知係大家對我要求，定我對自己要求特別高啲，有啲緊張，但之前做咗40幾場，有咩問題都試過下，所以今次演出係有信心啲。」
耳水不平衡開騷發作屬首次
早前學友在澳門開記招時，是以燈塔作為啟動儀式，今次則用船舵。他表示很感謝創作團隊，自己主要是發夢，但全靠工作夥伴去實現，他們真的很專業，笑言自己經常製造問題，他們則要為他解決。提到他在馬來西亞耳水不平衡的事，學友坦言那次之後，自己每次想起都「暈暈地」，都有些心理陰影，現時轉圈都有些怯，但相信很快可以克服到。他稱小時候已有耳水不平衡問題，自己過去做了這麼多次演唱會，只有馬來西亞那兩場在台上發作，「從來未試過，係一個挑戰，OK啦！大步檻過。」
自認麻煩友
學友表示當時因為聲音沒問題，但跳舞就要交由舞蹈員幫手，所以繼續演出。提到今次香港站演出有何挑戰，他表示自己愈來愈麻煩，但多謝身邊一直跟他的工作人員專業表現。其後他邀請一眾工作人員上台，奚仲文稱很開心在90年式跟學友合作，從他身上學到很多，更透露學友每次都參與策劃，但今次的參與度更高，指他「一眼關七，好多部份都照顧到」。