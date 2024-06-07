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娛樂
2024-06-07 17:13:01

張學友感染呼吸道病毒 宣布取消3晚台北演唱會

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張學友感染呼吸道病毒 宣布取消今晚台北第4場演唱會

張學友上月31日起於台北小巨蛋舉行《「60+」世界巡迴演唱會》。

「歌神」張學友原定今晚在台北小巨蛋舉辦第4埸的《「60+」世界巡迴演唱會》，不過，學友因感染了呼吸道病毒導致身體不適，而宣布取消6789日三場的演出。

環球音樂發出公告表示︰「《張學友60＋巡迴演唱會 台北站》6789日場次停辦公告。因張學友先生經醫師診斷為呼吸道感染、醫囑須進行必要的休養，針對6789日場次已購票的歌迷朋友們所造成不便，為此我們深感抱歉，並將於今晚19:30提出退票及相關補償方案。」而學友亦在環球音樂的官方社交平台表示︰「台灣的歌迷朋友，大家好！我是學友。非常抱歉，上星期表演回港後開始不適，見過醫生，確認感染RSV（呼吸道合胞病毒），一般來說是小孩子會感染的病毒，大概因為我60+了吧，都說年紀慢慢大就會慢慢變回小孩，所以我感染了。」 他續説：「我現在人在台灣，總希望可以有奇蹟出現，一覺醒來就可以如常前往場館綵排，晚上照常表演，只是...奇蹟並沒有出現。喉嚨依然痛，也無法正常發聲，除此之外，就是流鼻水，鼻塞等，一般感冒症狀，大家不必替我的健康擔心。今晚確定是無法演出了，讓買了票入場的觀眾失望，為主辦單位帶來的麻煩，深表歉意，也在此跟大家說一聲『對不起！』，希望能盡快恢復狀態，重返舞台為大家表演。謹祝大家身體健康！」

張學友感染呼吸道病毒 ，宣布取消今晚台北第4場演唱會 。

張學友感染呼吸道病毒 ，宣布取消今晚台北第4場演唱會。

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