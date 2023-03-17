張學友新國語歌《又十年》MV 認識逾30載老友劉偉強執導

張學友最新國語單曲《又十年》揪心的歌詞獲得廣大樂迷迴響，一字一句真實而強烈的敘述引人共鳴。張學友對《又十年》歌詞意境亦是感觸良多，唱著唱著就會想起從前，當想要找適合的人選去拍攝這歌曲的MV時，第一個出現在學友腦海裏的，就是認識超過30年的老朋友～劉偉強導演。

張學友坦言並沒有哪一個十年比另外一個十年更重要，在討論MV腳本時，由於劉導和學友都同意在每個人心裏的「又十年」都有著不盡相同的回憶和故事，該拍一個怎樣的《又十年》呢？監製導演劉偉強找來年輕導演王昱做一次腦力擊盪，王昱提議以較抽象的意識去呈現不一樣的「又十年」，保留住聽歌者自己內心裡的故事畫面。