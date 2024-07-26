張學友杭州台上失準　再次因病取消3場演唱會

「歌神」張學友目前正在舉行世界巡迴演唱會，近期在杭州開唱，沒想到25日卻傳出他因身體狀況，取消預定於7月26、27、28日的演出場次。對此，主辦單位稍早證實此事，並發出公告表示之後會公布退票的相關資訊。

直呼「我今天也盡力了」

張學友近期舉辦《張學友60＋巡迴演唱會》，然而在台灣演出期間，他因感染RSV（呼吸道融合病毒），取消了3場演出，令許多歌迷相當擔心他的健康狀況。沒想到，21日晚間他杭州開唱時，傳出他的聲音出了狀況，當天他也在台上向歌迷90度鞠躬道歉，對於演出要求極高的他，直呼「我今天也盡力了」，並感謝歌迷們多年來一直支持着他。

如今時隔不到1周，主辦單位發出公告：「因藝人身體狀況及為保障演出的精彩呈現，經慎重考慮，現遺憾通知大家，原計劃於2024年7月26、27、28日在杭州奧體中心體育館舉辦的《張學友60＋巡迴演唱會》取消。」並稱之後會公布退票的相關資訊。