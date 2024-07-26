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娛樂
2024-07-26 09:45:31

張學友杭州台上失準　再次因病取消3場演唱會

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張學友

「歌神」張學友目前正在舉行世界巡迴演唱會，近期在杭州開唱，沒想到25日卻傳出他因身體狀況，取消預定於7月26、27、28日的演出場次。對此，主辦單位稍早證實此事，並發出公告表示之後會公布退票的相關資訊。

直呼「我今天也盡力了」

張學友近期舉辦《張學友60＋巡迴演唱會》，然而在台灣演出期間，他因感染RSV（呼吸道融合病毒），取消了3場演出，令許多歌迷相當擔心他的健康狀況。沒想到，21日晚間他杭州開唱時，傳出他的聲音出了狀況，當天他也在台上向歌迷90度鞠躬道歉，對於演出要求極高的他，直呼「我今天也盡力了」，並感謝歌迷們多年來一直支持着他。

如今時隔不到1周，主辦單位發出公告：「因藝人身體狀況及為保障演出的精彩呈現，經慎重考慮，現遺憾通知大家，原計劃於2024年7月26、27、28日在杭州奧體中心體育館舉辦的《張學友60＋巡迴演唱會》取消。」並稱之後會公布退票的相關資訊。

病毒未清引致輕微發炎

對此，張學友稍早透過唱片公司表示：「從杭州第2周回來，下飛機馬上去看了醫生，也請了家庭醫生替我做了全身檢查，結果是7個鼻竇中，有3個可能因為之前的病毒未清引致輕微發炎，也因鼻液倒流引致聲帶感染而紅腫影響發聲，其他一切正常。」接着提到近日他依照醫生的指示按時服藥，並減少說話，讓聲帶休息。

對於「又不能唱了」，他也再次向粉絲致歉：「每次取消演唱會必定會為大家帶來諸多不便和困擾，無論是對觀眾、主辦以及有關部門、工作伙伴，我都感到十分抱歉、十分無奈，對不起。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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