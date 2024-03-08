張學友驚傳感染Covid送入ICU 本尊親自報平安：對，我失守了

現年62歲的張學友正於內地舉行《張學友60+巡迴演唱會》，惟昨日（7日）學友因身體不適而取消3場上海演唱會。不過，內地昨日傳出一張關於學友的微信截圖，有網民指學友病情嚴重，入住了上海中山醫院的重症監護室（即深切治療部），同時亦有人指學友感染了新冠病毒，消息嚇窒網民 。
據知，上海中山醫院回覆內地傳媒否認消息，並指有關消息是網絡謠言，學友並冇入住中山醫院，但亦不知道他在哪，另有報道指學友今天會乘飛機從上海回香港。消息傳出後，學友情況令各地歌迷大呼擔心，張學友立即報平安，並回應有關傳聞。
張學友回應如下：
「大家好，我是學友。十分感謝大家對我健康的關心，也感到非常抱歉要取消上海3月8、9、10日三場演唱會，讓很多上海及專程前來上海支持我的歌迷朋友失望了，也讓我們的團隊伙伴們擔心，對各方帶來的不便和困擾，深表歉意，對不起！🙇🏻♂️🙇🏻♂️🙇🏻♂️
在完成了3月3日上海演唱會回港後出現連續兩天的腹瀉，經醫生診斷確認Covid-19陽性，對，我失守了。目前正服用針對Covid的特效藥，感覺還可以，腹瀉停止了，輕微發燒，輕微咳嗽，少許肌肉和筋骨痠痛，目前正在家中進行自我隔離，唯今天的快測仍是兩條線，顯示繼續呈陽性反應。我會做好自我衞生，確保病毒不會由我繼續擴散，好好休息，乖乖按時服藥，多喝溫水，開始做少許運動，盡快康復和恢復體力，希望能在下週以正常表演狀態再在上海的舞台和大家見面。張學友，加油！💪🏻💪🏻💪🏻」