張學友驚傳感染Covid送入ICU 本尊親自報平安：對，我失守了

現年62歲的張學友正於內地舉行《張學友60+巡迴演唱會》，惟昨日（7日）學友因身體不適而取消3場上海演唱會。不過，內地昨日傳出一張關於學友的微信截圖，有網民指學友病情嚴重，入住了上海中山醫院的重症監護室（即深切治療部），同時亦有人指學友感染了新冠病毒，消息嚇窒網民 。

據知，上海中山醫院回覆內地傳媒否認消息，並指有關消息是網絡謠言，學友並冇入住中山醫院，但亦不知道他在哪，另有報道指學友今天會乘飛機從上海回香港。消息傳出後，學友情況令各地歌迷大呼擔心，張學友立即報平安，並回應有關傳聞。