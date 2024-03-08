熱門搜尋:
鳥山明 23條立法 國際婦女節 六合彩 奧斯卡2024 米芝蓮 Belgravia Place 泰峯 李龍基 大光麵 八達通全國通 流感 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金價
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-03-08 16:15:04

張學友驚傳感染Covid送入ICU 本尊親自報平安：對，我失守了

分享：
張學友驚爆感染新冠入住ICU 上海院方稱屬謠言

張學友驚爆感染新冠入住ICU，上海院方稱屬謠言。

現年62歲的張學友正於內地舉行《張學友60+巡迴演唱會》，惟昨日（7日）學友因身體不適而取消3場上海演唱會。不過，內地昨日傳出一張關於學友的微信截圖，有網民指學友病情嚴重，入住了上海中山醫院的重症監護室（即深切治療部），同時亦有人指學友感染了新冠病毒，消息嚇窒網民

據知，上海中山醫院回覆內地傳媒否認消息，並指有關消息是網絡謠言，學友並冇入住中山醫院，但亦不知道他在哪，另有報道指學友今天會乘飛機從上海回香港。消息傳出後，學友情況令各地歌迷大呼擔心，張學友立即報平安，並回應有關傳聞。

張學友回應如下：

「大家好，我是學友。十分感謝大家對我健康的關心，也感到非常抱歉要取消上海3月8、9、10日三場演唱會，讓很多上海及專程前來上海支持我的歌迷朋友失望了，也讓我們的團隊伙伴們擔心，對各方帶來的不便和困擾，深表歉意，對不起！🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️
在完成了3月3日上海演唱會回港後出現連續兩天的腹瀉，經醫生診斷確認Covid-19陽性，對，我失守了。目前正服用針對Covid的特效藥，感覺還可以，腹瀉停止了，輕微發燒，輕微咳嗽，少許肌肉和筋骨痠痛，目前正在家中進行自我隔離，唯今天的快測仍是兩條線，顯示繼續呈陽性反應。我會做好自我衞生，確保病毒不會由我繼續擴散，好好休息，乖乖按時服藥，多喝溫水，開始做少許運動，盡快康復和恢復體力，希望能在下週以正常表演狀態再在上海的舞台和大家見面。張學友，加油！💪🏻💪🏻💪🏻」

Ad Block
張學友昨日取消上海三場演唱會。

張學友昨日取消上海三場演唱會。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受