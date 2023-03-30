張學友6.9開騷親解無香港站之迷 搞完巡唱再諗音樂劇

張學友今日(30日)在澳門舉行記招，宣布舉行第10次巡迴演唱，首場將在澳門舉行，日期為6月9日。他表示已構思演唱會的流程，但現階段不能公布，他笑言不會有很爆的演出，一直做演唱會都持著兩大原則：自己做得開心和觀眾喜歡，就算成功。 問到為何不以香港站作巡唱的首站，學友表示原構思在戶外舉行，但其後發現有很多技術問題是戶外場地難於解決，由於遲了入紙申請，結果未能在今年於香港舉行。他透露已經再入紙申請，並稱作為表演者，當然想試新場館，據聞啟德場館的天幕可以開關，但最快要2024年底才啟用，亦未知音響情況如何，故暫時仍輪候紅館。

重新編排歌單 入行逾40年，舉行第10次巡迴，學友坦言壓力來自別人的期望，「唔知下次有冇機會，唔想做衰咗下次唔搵你，咁好慘，如果自己唔做，感覺型好多。」他笑言233場的紀錄不會發生，以他的年資幾乎所有歌都是舊歌，最大考驗是如何以新編曲或演繹方式，令舊歌有新鮮感，有很多歌以前很鍾意但沒機會唱，今次會選唱一些以前甚少唱的歌曲。 至於今次演唱會舞蹈上的編排，學友稱不會迫要自己作體能挑戰。他透露，上次巡唱後，有歌迷真誠跟他說：「你唔使咁辛苦跳咁多舞，企喺度唱我哋都開心。」其實我跳得好開心，但歌迷擔心我年紀不輕，未來兩個月開始排練，會量力而為。