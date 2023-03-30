張學友6.9開騷親解無香港站之迷 搞完巡唱再諗音樂劇

張學友今日(30日)在澳門舉行記招，宣布舉行第10次巡迴演唱，首場將在澳門舉行，日期為6月9日。他表示已構思演唱會的流程，但現階段不能公布，他笑言不會有很爆的演出，一直做演唱會都持著兩大原則：自己做得開心和觀眾喜歡，就算成功。
問到為何不以香港站作巡唱的首站，學友表示原構思在戶外舉行，但其後發現有很多技術問題是戶外場地難於解決，由於遲了入紙申請，結果未能在今年於香港舉行。他透露已經再入紙申請，並稱作為表演者，當然想試新場館，據聞啟德場館的天幕可以開關，但最快要2024年底才啟用，亦未知音響情況如何，故暫時仍輪候紅館。
重新編排歌單
入行逾40年，舉行第10次巡迴，學友坦言壓力來自別人的期望，「唔知下次有冇機會，唔想做衰咗下次唔搵你，咁好慘，如果自己唔做，感覺型好多。」他笑言233場的紀錄不會發生，以他的年資幾乎所有歌都是舊歌，最大考驗是如何以新編曲或演繹方式，令舊歌有新鮮感，有很多歌以前很鍾意但沒機會唱，今次會選唱一些以前甚少唱的歌曲。
至於今次演唱會舞蹈上的編排，學友稱不會迫要自己作體能挑戰。他透露，上次巡唱後，有歌迷真誠跟他說：「你唔使咁辛苦跳咁多舞，企喺度唱我哋都開心。」其實我跳得好開心，但歌迷擔心我年紀不輕，未來兩個月開始排練，會量力而為。
疫情期間keep住練歌
回看舊片段，學友自言感覺複雜，「覺得自己以前很Green，只得一個博字，心情複雜，其實我唔鍾意後生的自己，後來覺得自己不錯，但又要很努力保持自己狀態，其實是一個經歷，回想自己如何走過，好感慨。」問到今次會否是最後一次舉行巡唱，他指上次已覺得是最後一次，但自己做得開心，觀眾又鍾意，估不到過去幾年好像亂世，「生活仍要繼續，除非唔俾我做，唔知幾時有核彈，唔可以因為驚就唔做。」他笑言在疫情期間雖然沒有練舞，但有繼續練歌。
談到音樂劇何時舉行？學友笑言完成今次巡唱，證明自己實力仍可，才決定是否落實計劃，問到為何仍要證明？他坦言，「我做呢行，從來都冇安全感，今日得唔代表聽日得，所以從來都唔會覺得自己必定掂，這也好，自己有個準備，冇咁傷心，雖然都係慘，但冇咁辛苦，當你有危機感，可以推動自己進步。」