張學友60+澳門個唱開鑼 邀舒淇拍音樂電影續前緣

有別於《學友 經典》的四面舞台，《張學友60+巡迴演唱會》以三面舞台呈現，四層樓高的樂手舞台，氣勢磅礴令人震撼。張學友與管弦樂加流行音樂的高度融合，舞者優美而曼妙的現代芭蕾舞姿，絢麗奪目的燈光效果。出道已快滿四十年，張學友仍希望能帶給觀眾與眾不同的視聽感受與衝擊，從節奏強勁《Ooh La La》、《馬路英雄》現場氣氛瞬間引爆，唱到抒情經典《等你等到我心痛》，大屏幕驚喜出現女神舒淇與張學友特別為演唱會拍攝的音樂電影，繼2012年舒淇為學友「1/2世紀演唱會」跨刀拍攝後，十年後兩人再次合作，延續前緣。4分多鐘影片由導演翁子光以電影格局傾力拍攝，舒淇實力派的演技，深刻傳達相愛的人在痛失另一半後，日日痴心等待的揪心之苦，兩位主角精湛的演技，令現場觀眾為之動容且意猶未盡。張學友笑説他在拍攝現場跟舒淇小姐建議「我們每十年拍一個MV，我陪著妳老」也反問觀眾「你們也會陪著我老嗎？」，「呀！我忘了，我已經老了，坐公車只要兩塊錢，謝謝你們陪著我老。」，激起現場觀眾熱情的回應，相約與張學友的歌聲陪伴到老。整場演唱會無論是快歌《交叉算了》、《天氣這麼熱》；醉心情歌《深海》、《三天兩夜》，或以精簡的樂器伴奏呈現的《樓上來的聲音》等曲目，在音樂總監吳慶隆全新編曲後，憑藉張學友穿透力十足的聲線演繹，完美駕馭各式曲風，而隨著音樂的起落，舞台上專業的男女芭蕾舞者，乾淨利落的旋轉、騰空跳躍，展現出芭蕾獨具的柔美輕盈又極富力量的舞蹈魅力， 每個舉手投足間緊緊扣住現場觀眾們的心。張學友說：「知道為甚麼選芭蕾舞嗎？就是想少跳一點，我想跳，你們也不想看吧！」。隨後張學友更演唱多首經典金曲《分手總要在雨天》、《祇想一生跟你走》巧妙搭配管弦樂中不同弦樂器、管樂器與打擊樂器的音樂元素與器樂特質，時而唯美浪漫，時而氣派非凡，聆聽絕美的音樂盛宴，華麗驚豔，猶如置身於巴洛克劇院中。

呈現搖滾版《吻別》



張學友想透過《60+巡迴演唱會》傳達出的信息，就是一切從初心出發，張學友表示「我就是喜歡表演，雖然年紀大了，但我相信在人生不同階段還是可以呈現不一樣的美，做出適合自己年齡的精彩表演。」，並笑笑自嘲說：「我雖然已經60+，但體力其實跟上一次沒有差多少，只是怕觀眾看我跳的辛苦而已。」。到了encore部份，學友並沒有讓自己輕鬆一些，更選唱他曾在訪問中説過，所有歌曲中一首最難唱的歌曲《藍雨》，再次體現張學友絕不欺場的態度和精神。演唱會最終曲目以氣勢迫人的管弦樂團和芭蕾舞者絕美演繹，交融現代與經典，呈現力與美搖滾版《吻別》的歌聲中，為演唱會畫上完美的驚嘆號。