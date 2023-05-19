張學潤離世｜肥媽透露Nel Nel曾陷財困 抖音最後一條影片成遺作

著名形象設計師張學潤(Nel Nel)於昨日突然離世，終年59歲。Nel Nel的死訊傳出之後，震驚全港。圈中不少人大感難過，並在社交平台發文悼念。羅霖向傳媒透露她與Nel Nel在深圳是鄰居，於17日才跟Nel Nel吃過晚餐，當時並無異樣，直至翌日未見對方上班，也沒有接電話，於是到他的寓所敲門，才發現他在家中自殺。

自殺前夕如常分享抖音片 Nel Nel於本月4日在港相約好友路芙見面，並於6日出席港台的十大中文金曲頒獎禮，在後台跟尹光、車淑梅等合照。同鍾慧冰打算邀請他與鄭啟泰等在本周六(20日)上電台做節目，但Nel Nel稱自己長住深圳兼要直播，所以未有答允。他在本周二(16日)曾與陸詩韻一齊在一個專頁上直播，當日的他未有太多發言，跟平日活躍的他相差甚遠。在他的抖音平台最後一條短片是17日發布，他留言說︰「簡單耐看就是最好的穿搭」、「新衣服可以治癒各種不開心」、「每一天都是絕版的自己」。

曾與路芙轉行做售賣員 Nel Nel生前好友肥媽及路芙不約而同表示他近年經濟陷入困境。肥媽稱對方在一年多前出現經濟困難，並向她求助，於是邀他做節目，更讓他在其節目內賣東西。Nel Nel欲打算分些佣金給她，但肥媽表示不用，並向她表示會在不同平台發展。及後肥媽亦因為要應付不同節目，而未有聯絡。路芙指Nel Nel因為疫情影響而令他沒有工作失去收入，2021年4月更一齊轉行做售貨員到市集擺檔，亦使Nel Nel人生出現重大轉變。

Nel Nel與路芙非常友好。