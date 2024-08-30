張家朗疑與法籍女友蜜遊沖繩 水中嬉水曬甜蜜

「劍神」張家朗在巴黎奧運衛冕再奪金，成為香港之光，連帶其感情生活都備受關注。早前張家朗被揭與法國籍的女劍手Solène Butruille拍拖，不過，他就未有正面回應，只笑說：「大家睇到係啲咩，我都冇嘢講畀大家知！」

Solène今日在社交網洩密，甫出一張疑似與張家朗嬉水的相，相中見打卡點在日本沖繩石垣島，更有她與男友的背影，二人穿上背心站在水中央，雖然男方只有側面，但從男方的髮型以及右臂上的奧運紋身可見，相信就是張家朗；Solène更在帖文下方低調加上一個藍色心心，非常甜蜜。其實，張家朗在巴黎奧運奪金後，他亦相當識做，立轉發女友Solène的祝賀story，女方寫道：「The Legend Ka Long（傳奇家朗）」據知，本身是法籍運動員的 Solène Butruille ，今次奧運亦有跟男友同行，她曾轉發了一張奧運工作證，上面寫著她的崗位是「Personal Coach/ Support Personnel（個人教練/支援人員）」及「Hong Kong, China」，指甲亦是塗上香港區徽圖案，而工作證後，更拍到一件「CHEUNG HKG」的比賽服和面罩，相信就是男友張家朗的戰衣！