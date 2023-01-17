張家朗首次見影帝好緊張 周潤發唔忿氣有人高過佢

周潤發是影帝，張家朗是奧運金牌得主，二人早前首度碰頭，並大談人生哲學、如何學習中庸之道。發哥見到張家朗後立即邀請家朗上前，並謂「我好高興見到我偶像！」而張家朗首次見發哥則大為緊張，發哥見狀便向他說︰「喂！一黑一白，黑白雙煞！」令家朗稍稍放輕鬆，之後發哥再靠近家朗並抬頭跟他說︰「我好少咁樣望人，好唔忿氣！竟然有人高過我！」

張家朗見到發哥好 緊 張 發哥表示今次見到真人，覺得他真人比較靚仔，溫文爾雅，但在螢幕上見到他比賽時非常有型，揮劍很瀟灑，坦言之後他再翻看家朗昔日比賽片段，令自己有衝動學習花劍。家朗表示首次看發哥的電影是《賭神》和《英雄本色》等等，過去都是從電影上看到發哥，自己也很喜歡昔日的香港電影，沒想到如今見到真人，自言是個害羞的人，所以有點緊張。 大讚家朗年青有為 發哥聞言謂︰「其實我都好怕醜，只係見到你就比較開朗。」他續說自己25歲的時候，只是為搵食而拍戲，當時正在拍《上海灘》，相反對方已經衝出國際在運動比賽上拎金牌，他說︰「我哋拍戲再去到荷李活，係見識見聞，從看劇本到去演戲要時間鋪排，演藝生涯好慢長，但佢係去打仗，一上到場為嘅係15分，佢哋壓力好大，而且運動員生涯冇咁長。佢十幾歲已經為理想奮鬥，大家差唔多歲數做一樣嘢，佢走嘅路程比我哋艱辛好多。」