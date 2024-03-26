張家輝執導作《贖夢》衝出香港 參展意大利烏甸尼遠東電影節競賽單元

張家輝執導及主演新作《贖夢》由香港電影發展基金及創意香港支持拍攝，演員還有劉俊謙、陳法拉、袁富華、朱晨麗、李凱賢、袁綺雯及許恩怡(Natalie)，該片入圍第26屆意大利烏甸尼遠東電影節(Far East Film Festival)競賽單元，屆時更會在當地舉行世界首映禮。不論家輝早前演出過的作品，抑或是執導電影《陀地驅魔人》都曾經參展，今次將會以導演身份遠赴意大利出席盛事，對此他表示：「今次跟以往不同之處在於壓力較大，要是以演員身分出席會輕鬆一點，但導演的責任較大，更需要承擔結果的成敗。」

張家輝對於《贖夢》是繼《陀地驅魔人》後，再有自己的作品參展意大利烏甸尼遠東電影節競賽部單元，他直認：「這是對《贖夢》的尊重及鼓勵，覺得在這部戲仍未上映時便能獲得認同，內心十分雀躍。」而且電影節能聚集一班愛電影的導演、演員及投資方等，加上創辦電影節的合作夥伴Sabrina和Thomas多年來都對港產片作出大力支持，十分感謝他們的欣賞。此外不少電影節的觀眾都會展露出尊重態度，每次電影播出片尾名單時，大家都會報以掌聲去鼓勵整個電影的製作團隊，深信這種備受尊重的感覺對於電影人來說十分良好。

帶出因果報應道理

提到《贖夢》這部電影的題材，家輝指不論任何類型、國籍、性格的人都不能避開「夢」這個元素，夢是一個共情點，無人會完全不發夢，發夢就似呼吸一樣，人人都需要。《贖夢》會以夢境來表達出兩段悲劇，從而帶出因果報應以及警世的作用，家輝更講到：「我最希望觀眾行出戲院時會不會暗地裏回想起自己的夢、會不會有很多不可告人的秘密、不能與人分享的內心世界，這就是我拍這部戲的原意。」家輝續指夢可以帶出自己的憂慮，同時展示出個人壓力。在夢中可經歷許多不同的場面和感受，他剖白自己不是個發很多夢的人，但對夢景抱着一個敬畏的心，有時更覺得夢是自己的一個朋友，提醒自己很多事，他續指：「今次能夠用夢來包裝拍出《贖夢》相當開心，但要在《贖夢》中很全面地拍出我所認知的夢的感受以及環境，其實都未夠空間去展示出來，要是大家喜歡的話希望有機會再盡情地展示出來。」