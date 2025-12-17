張家輝強勢殺入男歌手十強 鹽焗雞力撼天后謝安琪容祖兒

《新城勁爆頒獎禮2025》將於12月27日假香港會議展覽中心Hall 5BC隆重舉行，隨著網上投票進入倒數階段，大會今日（16日）下午六時公布了「勁爆男歌手」及「勁爆女歌手」兩大重點獎項的十強最新走勢，戰況相當激烈。 在「勁爆男歌手」方面，成功躋身十強的歌手包括（按英文字母及姓氏筆劃序）：Gareth.T湯令山、MC張天賦、林家謙、姜濤＠MIRROR、張家輝、張敬軒、張馳豪、陳卓賢＠MIRROR、陳柏宇及馮允謙。 其中最引人注目的莫過於影帝張家輝的入圍。他今年憑藉為電影《贖夢》演唱的主題曲《永遠的失眠》，不僅首奪「新城勁爆流行榜」冠軍歌，更成功打入男歌手十強，與一眾樂壇實力派及人氣偶像同場競逐，成為本屆頒獎禮的一大話題。張家輝會否親臨頒獎禮現場，樂迷均引頸以待。

「勁爆女歌手」的戰況同樣鬥得難分難解；最新十強名單包括（按英文字母及姓氏筆劃序）：Gin李幸倪、Kiri T、姚焯菲、容祖兒、陳凱詠、陳蕾、雲浩影、謝安琪、鍾柔美及鹽焗雞Salty Chick。 名單呈現樂壇新舊勢力的交鋒，既有天后級人馬謝安琪、容祖兒穩守席位，亦有近年實力備受肯定的Gin李幸倪、陳蕾，值得關注的是，多位新生代歌手表現強勢，其中以奇特藝名闖樂壇的鹽焗雞Salty Chick異軍突起，殺入十強，顯示樂迷對樂壇新人的追求與支持；至於人氣女歌手姚焯菲、鍾柔美亦順利入圍，力爭一席位。

鹽焗雞Salty Chick殺入十強，她得知消息之後，笑謂自己沒有種票。